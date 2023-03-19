Смейся сколько хочешь: когда появляются носогубные складки и можно ли их убрать

Мимика всегда помогает нам ярче показывать свои эмоции, однако очень часто именно она и усложняет уход за нашим лицом. Но это не причина становиться безэмоциональным человеком, желающим избежать морщин.

Действительно, очень часто мрачное лицо может вызвать морщины, а улыбка может сделать глубже носогубные складки, но есть разнообразные методы, как можно этому помочь.

Вікна подготовили советы, как можно убрать носогубные складки и не бояться смеяться.

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Что такое носогубные складки

Носогубные складки – это морщинки на коже лица, простирающиеся от нижних боковых сторон носа до уголков рта. Они становятся заметнее, когда люди улыбаются, поэтому их еще называют “линиями смеха” или “линиями улыбки”

Это естественная часть анатомии человека, а не заболевание. С возрастом эти складки могут становиться более глубокими и провисать. Также выраженные носогубные складки могут придавать лицу уставший вид, даже если ты полна (-н) сил и энергии.

Причины появления

Основными причинами появления носогубных складок является генетическая предрасположенность к преждевременному старению и активная мимика, которая нарушает тонус лицевых мышц.

К факторам, которые тоже могут повлиять на формирование “линий смеха”, также можно отнести:

чрезмерное пребывание на солнце (фотостарение)

неправильный уход за кожей

сон лицом в подушку

недостаток в организме витаминов А, Е и С

недостаточное или чрезмерное употребление воды, что приводит к сухости или отечности кожи

неправильный прикус или особенности строения лица

Как убрать носогубные складки

Носогубные складки обычно на лице сильно выражены, поэтому скрыть их с помощью тонального крема или пудры у тебя вряд ли получится. Остается единственный вариант – это бороться с ними.

Домашний уход

В домашних условиях можно лишь снизить факторы, провоцирующие образование носогубных складок. Предотвратить проявления возраста гораздо легче, чем потом с ними бороться.

Есть комплекс мер, которые помогут предотвратить появление носогубных морщин и складок:

Улучшение образа жизни

А именно употребление достаточного количества жидкости, усиление защиты от ультрафиолета, отказ от сна лицом в подушку.

Правильный уход за лицом

В состав косметики должны входить мощные увлажняющие компоненты, антиоксиданты, антиэйдж-ингредиенты.

Массаж

Расслабляя носогубные складки правильно, мы улучшаем состояние кожи за счет усиления крово- и лимфотока, а также препятствуем формированию морщин в зоне.

Гимнастика

Специальные упражнения помогают поддержать как упругость мышц, так и упругость кожи. Все это способствует разглаживанию кожи.

Косметический уход

При необходимости можно обратиться к профессионалам, которые смогут подобрать правильный уход или косметические средства.

Увлажняющие маски с коллагеном или гиалуроновой кислотой, сыворотки с антиоксидантами

Они насыщают клетки кожи влагой, сглаживают носогубные морщинки, а также затормаживают процесс окисления клеток.

Масло и питательные кремы, кислотные сыворотки или пилинги

Образуют на поверхности кожи защитную пленку и ускоряют процессы обновления клеток, тем самым сокращают глубину носогубных складок и морщин.

Уход в салоне красоты

Избавиться от носогубных морщин также поможет врач-косметолог.

Для этой проблемы могут применяться различные инъекции, например гиалуроновой кислоты, когда введенное вещество заполняет носогубную морщину. Похожа ли процедура липофиллинга, где вместо гиалуроновой кислоты складку заполняют собственной жировой тканью.

Также вариативной процедурой может стать химический пилинг лица, который поможет снизить глубину носогубок.

Но обойтись от инъекций поможет более безопасный домашний уход, а именно массаж. Ранее Вікна рассказывали, как правильно делать массаж лица дома без вреда для здоровья.