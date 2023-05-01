Секрет у п’яти етапах: як зробити так, щоб шкіра обличчя сяяла — догляд від Лесі Нікітюк

Якщо ти хочеш, щоб твоя шкіра виглядала здоровою та була такою насправді, потрібно дотримуватися простих правил догляду. Ведуча проекту єПитання на Новому каналі Леся Нікітюк розповіла, як зробити шкіру обличчя сяючою — читай секрети догляду в нашому матеріалі.

Як зробити шкіру обличчя сяючою — поради Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк розповіла про свої косметичні ритуали, які проводить увечері. Хоча постійні знімання сильно виснажують, вона завжди дбає про здоров’я і вигляд шкіри обличчя. Тож вона вирішила поділитися своїми секретами догляду і з тобою.

Для мене відкрився новий напрямок знаходження балансу. Зараз я займаюся практиками — медитую двічі на день, — розповідає телеведуча.

Але відновлюється Леся не тільки внутрішньо, а й зовнішньо. Тут вона також має свої важливі правила. Ось як вона доглядає за шкірою щовечора:

Крок №1. Гідрофільна олія

Вона добре змиває макіяж та spf-засоби. Саме олійка може розчинити весь бруд і себум у порах, — каже Леся.

Нанось гідрофільну олію обов’язково на суху шкіру обличчя, як перший етап її очищення.

Крок №2. Вмивання

Гідрофільну олію потім слід змити гелем або пінкою для вмивання.

Крок №3. Тонік

Після вмивання обов’язково потрібно протирати обличчя тоніком. Він заспокоює та тонізує шкіру.

Крок №4. Пептидна сироватка

Наступним кроком є пептидна сироватка. Зазвичай Леся віддає перевагу саме їй. Цей засіб підтримує пружність, тонус і молодість шкіри. “А молодість — наше все!” — жартує Леся Нікітюк.

Крок №5. Крем для обличчя

Останнім кроком у догляді за сяючою шкірою є крем для обличчя. Крем потрібно використовувати і зранку, і ввечері. Зранку Леся вибирає крем з spf, щоб захищати шкіру від впливу ультрафіолету. А ввечері наносить на обличчя нічний.

Ці прості поради допоможуть тобі зробити шкіру сяючою та здоровою.

Подивитися розважальне шоу єПитання з Лесею Нікітюк можна щопонеділка о 20:00 на Новому каналі!

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