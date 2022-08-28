Здоровье и красота

Очки, скотч и дождевик: как сделать защитный костюм своими руками при ядерной, биологической или химической атаке

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 августа 2022, 11:20
Як зробити захисний костюм у разі хімічної атаки
Фото: Pexels

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