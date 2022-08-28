Очки, скотч и дождевик: как сделать защитный костюм своими руками при ядерной, биологической или химической атаке

Мы живем в тех реалиях, когда действительно не знаем, что будет завтра. Путин угрожает миру ядерным оружием, а российские военные уже сбрасывали на Украину фосфорные боеприпасы, а ситуация на Запорожской АЭС (ныне оккупированной российскими военными) держит в страхе всю Европу.

Мы должны знать, как защитить себя в таком случае. Химик Глеб Репич рассказал, как сделать защитный костюм своими руками.

Защита органов дыхания и глаз

— В первую очередь во время ядерной, биологической или химической атаки следует защитить глаза и органы дыхания. В идеале — лучше всего было бы использовать противогаз, но сейчас их найти очень сложно.

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Если его нет в случаях радиационного и биологического поражения противогаз можно заменить респиратором FFP2, а лучше — FPP3.

Они хорошо защитят от радиационного воздействия и патогенов. К сожалению, против химического оружия они будут бессильны, — говорит эксперт.

Однако Глеб Репич отмечает, что при химической атаке гораздо лучше поможет ватно-марлевая повязка пропитанная раствором соды. Она поглотит небольшое количество отравляющего вещества, но полностью не сможет защитить.

А для защиты глаз, по его словам, подойдут любые очки, лучше, чтобы они хорошо прилегали к лицу.

К примеру, для плавания, сварки, горнолыжного спорта.

Как защитить тело

Чтобы защитить тело во время ядерной, химической или биологической атаки, нужно надеть полиэтиленовый дождевик, желательно с затяжками на запястье и капюшоне.

Для защиты рук подойдут нитриловые перчатки для мытья полов.

Для ног — бахилы или специальные галоши сделаны из полиэтиленовых пакетов.

Следует хорошо защитить органы дыхания и тело — костюм должен плотно прилегать. Можно даже перемотать скотчем на запястьях, ногах и т.д.

— Главное, запомни — даже если ты сделал(а) такой костюм, это не значит, что можно разгуливать по городу в случае ядерной, биологической или химической атаки.

Этот костюм поможет только во время эвакуации в более безопасное место.

В случае аварии на атомной станции населению может понадобиться особая защита. Читай, как правильно принимать йод, чтобы обезопасить себя от выбросов радиации.

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