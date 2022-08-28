Окуляри, скотч та дощовик: як зробити захисний костюм своїми руками у разі ядерної, біологічної чи хімічної атаки

Ми зараз живемо в тих реаліях, коли дійсно не знаємо, що буде завтра. Путін погрожує світові ядерною зброєю, російські військові вже скидали на Україну фосфорні боєприпаси, а ситуація на Запорізькій АЕС (що нині окупована російськими військовими) лякає чи не всю Європу.

Ми маємо знати, як захистити себе у такому випадку. Хімік Гліб Репич розповів, як зробити захисний костюм власноруч.

Захист органів дихання та очей

— Насамперед під час ядерної, біологічної чи хімічної атаки треба захистити очі та органи дихання. В ідеалі – найкраще було б використовувати протигаз, але зараз їх знайти дуже складно.

Зараз також дивляться

Тож, якщо його немає у випадках радіаційного та біологічного ураження протигаз можна замінити респіратором FFP2, а краще — FPP3.

Вони добре захистять від радіаційного впливу та патогенів. На жаль, проти хімічного ураження вони будуть безсилі, — каже експерт.

Проте Гліб Репич наголошує, що при хімічній атаці набагато краще допоможе ватно-марлева пов’язка просочена розчином соди. Вона поглине невелику кількість отруйної речовини, але повністю не зможе захистити.

А для захисту очей, за його словами, підійдуть будь-які окуляри, бажано, щоб вони добре прилягали до обличчя.

Наприклад, для плавання, зварювання, гірськолижного спорту.

Як захистити тіло

Щоб захистити тіло під час ядерної, хімічної чи біологічної атаки, треба вдягти поліетиленовий дощовик, бажано із затяжками на зап’ясті та капюшоні.

Для захисту рук підійдуть нітрилові рукавички для миття підлоги.

Для ніг – бахіли або спеціальні галоші зроблені з поліетиленових пакетів.

Варто добре захистити органи дихання та тіло – костюм має щільно прилягати. Можна навіть скотчем перемотати на зап’ястях, ногах тощо.

— Головне, запам’ятай — навіть, якщо ти зробив(-ла) такий костюм, це не значить, що можна розгулювати містом у разі ядерної, біологічної чи хімічної атаки.

Цей костюм допоможе тільки під час евакуації до більш безпечного місця.

У разі аварії на атомній станції, населенню може знадобитися особливий захист. Читай, як правильно приймати йод, щоб убезпечити себе від викидів радіації.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!