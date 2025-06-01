“Экономные ногти”: 4 способа тратить существенно меньше на маникюр

Маникюр — важная часть ежемесячных ритуалов многих женщин, которая кому-то дарит расслабление, а кому-то ощущение красоты и эстетики. Но согласись, что и денег они “съедают” немало, а материалы и услуги постоянно дорожают.

На помощь в этой проблеме приходит тренд на рецессионные ногти, который состоит в том, чтобы и дальше делать маникюр, но с помощью разных способов максимально увеличить срок его службы, а значит сэкономить.

Real Simple собрали четыре совета, как сделать свои ногти более экономными, но не испортить их качество и красоту.

В чем состоит особенность рецессионных ногтей

Рецессионные ногти — это любой маникюр, который либо стоит меньше, либо носится немного дольше обычного. Так ты экономишь определенную часть денег.

Идея тренда состоит в том, чтобы поддерживать красивый вид ногтей, но не тратить много денег на процесс.

Есть разные варианты экономии средств на ногтях. Например, можно полностью отказаться от посещений салона и выбрать более дешевые варианты по уходу на дому, или выбрать маникюр, который держится дольше.

Способы, как сэкономить на маникюре

Сделать маникюр своими руками

Этот способ не просто экономен, но и безопасен в плане дизайна. Потому что здесь уж точно никто не сделает тебе нюд, когда ты просила яркий красный! Ты сама себе арт-директор, а еще тренируешь полезные навыки, например, обрезку кутикулы или нанесение геля.

Все, что тебе нужно это иметь под рукой качественные средства, некоторые инструменты и лампу. Конечно, результат в начале может не так приятно удивить, как профессиональный маникюр, но главное в этом деле дать себе немного времени.

Используй накладные ногти

Если у тебя просто нет терпения для самостоятельного маникюра, а учиться этому тебе невыносимо, тогда закажи накладные ногти. Они пользуются все большей популярностью, а снять их можно в любую минуту.

Накладные ногти — это самый быстрый способ сделать маникюр дома. Сначала выбери правильный размер для каждого ногтя. Затем нанеси клей на ноготь и прикрепи форму правильного размера к каждому ногтю.

Накладные ногти бывают разных стилей и цветов, могут держаться неделю или дольше, а самое главное, что они стоят гораздо дешевле классического маникюра.

Выбирай свои натуральные ногти

Естественность всегда в тренде, а свои ногти могут быть столь же прекрасными, как и сделанные. Это требует меньше усилий, но за своими ногтями нужно особенно заботиться, ведь они могут быть ломкими и плохо расти.

Используй средство для укрепления ногтей и масло для кутикулы. Их можно приобрести в аптеке или в специализированных магазинах. Для лучшего эффекта поинтересуйтесь у мастеров маникюра, как восстановить свои ногти после процедур и какие средства лучше использовать.

Экономь деньги в салоне маникюра

Все равно хочешь ногти только из салона? Ладно, потому что даже здесь можно сэкономить. Для этого используй нюдовые оттенки, которые при отрастании менее заметны на твоем натуральном ногте. Это позволит увеличить время между визитами.

Делай ногти короче и проще, потому что причудливые дизайны или очень длинные ногти при отрастании становятся сильно заметными. Кроме того, они стоят дороже, чем стандартный нюд небольшой длины.

А если хочется украсить ногти, это можно сделать и дома с помощью специальных наклеек. Для этого посети салон, сделай однотонное покрытие, а затем наклей украшения, покрой их гелем и просуши в лампе.

