“Економні нігті”: 4 способи суттєво заощаджувати на манікюрі

Манікюр — важлива частина щомісячних ритуалів багатьох жінок, яка комусь дарує розслаблення, а комусь відчуття краси й естетики. Але погодься, що і грошей вони “з’їдають” немало, а матеріали й послуги постійно дорожчають.

На допомогу в цій проблемі приходить тренд на рецесійні нігті, який полягає в тому, щоб і далі робити манікюр, але за допомогою різних способів максимально збільшити термін його служба, а отже зекономити.

Real Simple зібрали чотири поради, як зробити свої нігті економнішими, але не зіпсувати їхню якість та красу.

У чому полягає особливість рецесійних нігтів

Рецесійні нігті — це будь-який манікюр, який або коштує менше, або носиться трохи довше, ніж зазвичай. Так ти економиш певну частину грошей.

Ідея тренду полягає в тому, щоб підтримувати гарний вигляд нігтів, але не витрачати багато грошей на процес.

Існують різні варіанти економії коштів на нігтях. Наприклад, можна повністю відмовитися від відвідувань салону та обрати дешевші варіанти для догляду вдома, або обрати манікюр, який тримається довше.

Способи, як заощадити на манікюрі

Зробити манікюр своїми руками

Цей спосіб не просто економний, а й безпечний в плані дизайну. Бо тут вже точно ніхто не зробить тобі нюд, коли ти просила яскравий червоний! Ти сама собі арт-директорка, а ще тренуєш корисні навички, наприклад, обрізання кутикули або нанесення гелю.

Все, що тобі потрібно, це мати під рукою якісні засоби, деякі інструменти й лампу. Звісно, результат на початку може не так вразити, як професійний манікюр, але головне в цій справі дати собі трохи часу.

Використовуй накладні нігті

Якщо у тебе просто немає терпіння для самостійного манікюру, а вчитися цього для тебе нестерпно, тоді замов накладні нігті. Вони мають дедалі більшу популярність, а зняти їх можна у будь-яку хвилину.

Накладні нігті — це найшвидший спосіб зробити манікюр вдома. Спочатку вибери правильний розмір для кожного нігтя. Потім нанеси клей на ніготь і прикріпи форму правильного розміру до кожного нігтя.

Накладні нігті бувають різних стилів і кольорів, можуть триматися тиждень або довше, а найголовніше, що вони коштують набагато дешевше за класичний манікюр.

Вибирай свої натуральні нігті

Натуральність завжди в тренді, а свої нігті можуть бути такими ж прекрасними, як і зроблені. Це вимагає менше зусиль, але за своїми нігтями треба особливо дбати, адже вони можуть бути ламкими та погано рости.

Використовуй засіб для зміцнення нігтів та олію для кутикули. Їх можна придбати в аптеці або в спеціалізованих крамницях. Для кращого ефекту поцікався в майстринь манікюру, як відновити свої нігті після процедур та які засоби краще використовувати.

Заощадь гроші в салоні манікюру

Все одно хочеш нігті тільки з салону? Гаразд, бо навіть тут можна зекономити. Для цього використовуй нюдові відтінки, які при відростанні найменш помітні на твоєму натуральному нігті. Це дозволить збільшити час між візитами.

Роби нігті коротшими та простішими, бо вигадливі дизайни або надзвичайно довгі нігті при відростанні стають сильно помітними. Окрім того, вони коштують дорожче, ніж стандартний нюд невеликої довжини.

А якщо хочеться прикрасити нігті, це можна зробити й вдома за допомогою спеціальних наклейок. Для цього відвідай салон, зроби однотонне покриття, а потім наклей прикраси, покрий їх гелем та просуши у лампі.

А ще ми розповідали, на що варто звернути увагу при виборі майстра манікюру. Зважай на всі плюси та мінуси.

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