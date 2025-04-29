Чтобы отражение в зеркале радовало красотой и здоровьем: как снять утренний отек лица

После сна в организме задерживается много лишней жидкости, которая оседает в тканях и провоцирует утренние отеки. Обычно они с течением времени проходят самостоятельно, но порой они настолько заметны, что хочется убрать их побыстрее своими силами.

Как снять утренний отек лица объяснила терапевт Марина Енина для Фактов Здоровья.

Как убрать утренний отек лица — советы врача

Побороть отек могут ледяные ванночки, лед из отваров травы, зеленого чая, кофе или молока. Кубики льда нужно выложить в миску с водой и погрузить в нее лицо на несколько секунд.

Можно провести кубиком льда по массажным линиям лица. Через некоторое время кожа должна подтянуться и стать упругой.

Если во время водных процедур несколько раз изменить температуру воды — холодная-горячая, то этим мы тонизируем кожу и оказывает тот же эффект, что и со льдом, — советует Марина.

Петрушка тоже хорошо влияет на состояние кожи и устраняет отеки, так что можно умыться настоем или выпить отвар на основе этого растения. Хорошо снимают отеки салат из тыквы или тыквенная каша.

Отек лица: причины возникновения

Врач подчеркивает, что отек на лице — это не только косметический дефект. Иногда он является показателем серьезных нарушений здоровья.

К примеру, часто отеками кожи сопровождается аллергия. Поэтому аллергикам следует использовать антигистаминные средства, которые улучшат и общее состояние здоровья, и состояние кожи.

Если аллергическая реакция возникла впервые на новый продукт, спровоцировавший отек лица, следует обратиться к врачу.

А если отек увеличивается и переходит на зону глаз, нужно немедленно вызвать скорую. Это может быть анафилактический шок.

Отек лица с утра обычно возникает у людей с больными почками. Если это длится долго, лучше сдать анализы и записаться на прием к нефрологу.

Также часто возникает так называемый печеночный отек вследствие употребления соленой, острой или жирной пищи. В этом случае тоже необходима консультация врачей. УЗИ покажет, в каком состоянии печень, а затем при необходимости врач назначит лечение.

Недостаточность гормонов щитовидной железы мешает организму выводить жидкость. Она скапливается в тканях и раздувает лицо. Причиной задержки жидкости может стать и несбалансированное питание.

Если борьба с отеками — неотделимая часть твоей ежедневной рутины, нужно обследоваться и избавиться от причины их появления. Если их не лечить, они вызывают воспаление сосудистых стенок и проницаемость тканей.

Терапевт не советует самостоятельно употреблять мочегонные препараты для того, чтобы избавиться от утренних отеков. Они могут не дать ожидаемого результата, но истощат организм и выведут минеральные вещества.

— Это может привести к судорогам, спазмам, бессоннице. Также нарушается психика. При постоянном приеме мочегонных средств сгущается кровь, возникает кислородное голодание, — добавляет специалист.

Лечить отек лица с утра надо профессионально и с проведением клинических обследований. Именно так можно надолго или даже навсегда расстаться с одутловатым лицом.

