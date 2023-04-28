Как убрать щеки быстро и эффективно: упражнения, советы эксперта и надежные методы

Многие девушки мечтают о скулах, как у Анджелины Джоли. Однако чтобы их получить, нужно изрядно поработать. Убрать щеки можно как с помощью фейсфитнеса, косметики, так и более простыми методами. Как убрать щеки в домашних условиях — читай в материале.

Как убрать щеки: советы эксперта

Семейный врач Галина Похмурская отмечает, что выразительные скулы в сочетании с четким, подтянутым овалом лица всегда придают облику особую привлекательность и делают своего владельца визуально моложе.

Придать свежесть внешнему виду лица, а также сделать скулы выразительными, а лицо визуально худшим — можно, не прибегая к инъекциям красоты и пластическим операциям.

В этом случае на помощь приходит фейсбилдинг или гимнастика для лица. Это упражнения, позволяющие подтянуть мимические мышцы.

Избавиться от рыхлых щек и второго подбородка можно с помощью простых упражнений. Такая гимнастика направлена на восстановление кровообращения, удаление излишков жидкости из лимфатической системы, выработку коллагена и эластина, приводящие кожные клетки в тонус.

Как убрать щеки: упражнения для лица

Округли губы, будто произносишь букву О. Зубы не должны быть заметны. Широко улыбнись, не обнажая зубы. Повтори шесть раз. Продолжая улыбаться, помести кончик указательного пальца в центр подбородка. Затем двигай нижней челюстью вверх и вниз, одновременно осторожно отклоняй голову назад. Расслабься и повтори еще дважды. Надувай щеки. С помощью языка перегоняй воздух с одной щеки на другую, поток воздуха должен быть над верхними зубьями. Старайся делать это как можно медленнее в течение 10 секунд. Повтори еще 10 раз. Плотно сомкни зубы и губы. Посчитай до 10, затем, разжав зубы, выдвину нижнюю челюсть немного вперед. Потом еще немного (столь далеко, насколько это возможно). Задержись на 5 секунд. Повтори 7-8 раз. Сильно втяни щеки (как рыбка). Попробуй при этом улыбнуться, почувствуй, как напрягаются мышцы щек. Задержись на 10 секунд. Повтори упражнение 10 раз.

Как убрать щеки: способы и почему они иногда не дают результатов

Косметолог Евгения Чех говорит, что иногда девушки не замечают никакого эффекта после выполнения упражнений для лица, щек.

В чем может быть дело:

Неправильная техника выполнения упражнений. От качества выполнения массажа и упражнений зависит эффект. И если выполнять не так, как нужно, результата в лучшем случае просто не будет. Поэтому важно следить за техникой выполнения всех движений. Нерегулярные занятия. Эффект наступает только при регулярных занятиях. Неправильная косметика. Здесь нужно знать свой тип кожи, особенности своего здоровья, наличие или отсутствие аллергии. Поэтому изучи свой тип кожи и состав косметички. Возраст. Есть разница — начать заниматься собой в 30 или в 50+. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но лучше раньше, чем позже. Вредные привычки и отсутствие полезных. Курение, алкоголь, вредные условия труда отрицательно сказываются на внешности и здоровье. Если ты ведешь сидячий образ жизни, мало двигаешься, не пьешь воду, питаешься плохо, это также создает препятствия к получению быстрого результата!

Однако, чтобы кожа лица была ухоженной, нужно не только делать массажи, а использовать проверенные средства ухода и декоративную косметику. Ранее мы рассказывали о вреде тонального крема для кожи лица.