Как убрать щеки быстро и эффективно: упражнения, советы эксперта и надежные методы

Многие девушки мечтают о скулах, как у Анджелины Джоли. Однако чтобы их получить, нужно изрядно поработать. Убрать щеки можно как с помощью фейсфитнеса, косметики, так и более простыми методами. Как убрать щеки в домашних условиях — читай в материале.
Семейный врач Галина Похмурская отмечает, что выразительные скулы в сочетании с четким, подтянутым овалом лица всегда придают облику особую привлекательность и делают своего владельца визуально моложе.
Придать свежесть внешнему виду лица, а также сделать скулы выразительными, а лицо визуально худшим — можно, не прибегая к инъекциям красоты и пластическим операциям.
Придать свежесть внешнему виду лица, а также сделать скулы выразительными, а лицо визуально худшим — можно, не прибегая к инъекциям красоты и пластическим операциям.
В этом случае на помощь приходит фейсбилдинг или гимнастика для лица. Это упражнения, позволяющие подтянуть мимические мышцы.
Избавиться от рыхлых щек и второго подбородка можно с помощью простых упражнений. Такая гимнастика направлена на восстановление кровообращения, удаление излишков жидкости из лимфатической системы, выработку коллагена и эластина, приводящие кожные клетки в тонус.
Косметолог Евгения Чех говорит, что иногда девушки не замечают никакого эффекта после выполнения упражнений для лица, щек.
В чем может быть дело:
Однако, чтобы кожа лица была ухоженной, нужно не только делать массажи, а использовать проверенные средства ухода и декоративную косметику. Ранее мы рассказывали о вреде тонального крема для кожи лица.