Як прибрати щоки швидко та ефективно: вправи, поради експерта та надійні методи

Багато дівчат мріють про вилиці, як в Анджеліни Джолі. Однак аби їх отримати, потрібно добряче попрацювати.
Прибрати щоки можна як за допомогою фейсфітнесу, косметики, так і простішими методами. Як прибрати щоки в домашніх умовах — читай в матеріалі.
Сімейний лікар Галина Похмурська зазначає, що виразні вилиці в поєднанні з чітким, підтягнутим овалом особи завжди додають зовнішності особливу привабливість і роблять свого власника візуально молодше.
Надати свіжість зовнішнього вигляду обличчя, а також зробити вилиці виразними, а обличчя візуально худішим — можна, не вдаючись до ін’єкцій краси та пластичних операцій.
Надати свіжість зовнішнього вигляду обличчя, а також зробити вилиці виразними, а обличчя візуально худішим — можна, не вдаючись до ін’єкцій краси та пластичних операцій.
В цьому випадку на допомогу приходить фейсбілдинг, або гімнастика для обличчя. Це — вправи, які дозволяють підтягнути мімічні м’язи.
Позбутися від пухких щік і другого підборіддя можна за допомогою простих вправ. Також така гімнастика спрямована на відновлення кровообігу, видалення надлишків рідини з лімфатичної системи, вироблення колагену та еластину, що призводять шкірні клітини в тонус.
Косметолог Євгенія Чех говорить, що іноді дівчата не помічають жодного ефекту після виконання вправ для обличчя, прибирання щік.
У чому може бути справа:
Проте, щоб шкіра обличчя була доглянутою, треба не тільки робити масажі, а й використовувати перевірені засоби догляду та декоративну косметику. Раніше ми розповідали про шкоду тонального крему для шкіри обличчя.