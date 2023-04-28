Як прибрати щоки швидко та ефективно: вправи, поради експерта та надійні методи

Багато дівчат мріють про вилиці, як в Анджеліни Джолі. Однак аби їх отримати, потрібно добряче попрацювати.

Прибрати щоки можна як за допомогою фейсфітнесу, косметики, так і простішими методами. Як прибрати щоки в домашніх умовах — читай в матеріалі.

Як прибрати щоки: поради експерта

Сімейний лікар Галина Похмурська зазначає, що виразні вилиці в поєднанні з чітким, підтягнутим овалом особи завжди додають зовнішності особливу привабливість і роблять свого власника візуально молодше.

Надати свіжість зовнішнього вигляду обличчя, а також зробити вилиці виразними, а обличчя візуально худішим — можна, не вдаючись до ін’єкцій краси та пластичних операцій.

В цьому випадку на допомогу приходить фейсбілдинг, або гімнастика для обличчя. Це — вправи, які дозволяють підтягнути мімічні м’язи.

Позбутися від пухких щік і другого підборіддя можна за допомогою простих вправ. Також така гімнастика спрямована на відновлення кровообігу, видалення надлишків рідини з лімфатичної системи, вироблення колагену та еластину, що призводять шкірні клітини в тонус.

Як прибрати щоки: вправи для обличчя

Округли губи, наче вимовляєш букву О. Зуби не повинні бути помітні. Широко посміхнися, не оголюючи зуби. Повтори шість разів. Продовжуючи посміхатися, помісти кінчик вказівного пальця до центру підборіддя. Потім рухай нижньою щелепою вгору і вниз, одночасно обережно відхиляй голову назад. Розслабся і повтори ще двічі. Надуй щоки. За допомогою язика переганяй повітря з однієї щоки на іншу, потік повітря повинен бути над верхніми зубами. Намагайся робити це якомога повільніше протягом 10 секунд. Повтори ще 10 разів. Щільно зімкни зуби та губи. Порахуй до 10, потім, розтиснувши зуби, висунь нижню щелепу трохи вперед. Потім ще трохи (настільки далеко, наскільки це можливо). Затримайся на 5 секунд. Повтори 7-8 разів. Сильно втягни щоки (ніби рибка). Спробуй при цьому посміхнутися, відчуй, як напружуються м’язи щік. Затримайся на 10 секунд. Повтори вправу 10 разів.

Як прибрати щоки: способи та чому вони іноді не дають результатів

Косметолог Євгенія Чех говорить, що іноді дівчата не помічають жодного ефекту після виконання вправ для обличчя, прибирання щік.

У чому може бути справа:

Неправильна техніка виконання вправ. Від якості виконання масажу і вправ залежить ефект. І якщо виконувати не так, як потрібно, результату, в кращому випадку, просто не буде. Тому важливо стежити за технікою виконання всіх рухів. Нерегулярні заняття. Ефект настає тільки при регулярних заняттях. Неправильна косметика. Тут потрібно знати свій тип шкіри, особливості свого здоров’я, наявність або відсутність алергії. Тому вивчи свій тип шкіри та склад косметички. Вік. Є різниця — почати займатися собою в 30, або в 50+. Звичайно, краще пізно, ніж ніколи. Але краще раніше, ніж пізніше. Шкідливі звички та відсутність корисних. Куріння, алкоголь, шкідливі умови праці негативно позначаються на зовнішності й здоров’ї. Якщо ти ведеш сидячий спосіб життя, мало рухаєшся, не п’єш воду, харчуєшся неповноцінно, це також створює перешкоди до отримання швидкого результату!

Проте, щоб шкіра обличчя була доглянутою, треба не тільки робити масажі, а й використовувати перевірені засоби догляду та декоративну косметику. Раніше ми розповідали про шкоду тонального крему для шкіри обличчя.