Щоб відображення в дзеркалі тішило красою та здоров’ям: як зняти ранковий набряк обличчя

Після сну в організмі затримується багато зайвої рідини, яка осідає в тканинах та провокує ранкові набряки. Зазвичай вони з плином часу проходять самостійно, але деколи настільки помітні, що хочеться якнайшвидше прибрати їх самотужки.

Як зняти ранковий набряк обличчя пояснила терапевтка Марина Єніна для Фактів Здоров’я.

Як прибрати ранковий набряк обличчя — поради лікарки

Приборкати набряк можуть крижані ванночки, лід з відварів трави, зеленого чаю, кави або молока. Кубики льоду треба викласти в миску з водою і занурити в неї обличчя на кілька секунд.

Можна провести кубиком льоду по масажних лініях обличчя. Через деякий час шкіра має підтягнутися та стати пружною.

Якщо під час водних процедур кілька разів змінити температуру води — гаряча-холодна-гаряча, то цим ми тонізуємо шкіру й отримаємо той самий ефект, що із льодом, — радить пані Марина.

Петрушка теж гарно впливає на стан шкіри та позбавляє набряків, тож можна вмитися настоєм або випити відвар на основі цієї рослини. Гарно знімають набряки салат з гарбуза або гарбузова каша.

Набряк обличчя: причини виникнення

Лікарка підкреслює, що набряк на обличчі — це не тільки косметичний дефект. Іноді він є показником серйозних порушень здоров’я.

Наприклад, набряками шкіри часто супроводжується алергія. Тому алергікам варто вживати антигістамінні засоби, які покращать і загальний стан здоров’я, і стан шкіри.

Якщо алергічна реакція виникла вперше на новий продукт, що спровокувало набряк обличчя, слід звернутися до лікаря.

А якщо набряк збільшується і переходить на зону очей, потрібно негайно викликати швидку. Це може бути анафілактичний шок.

Набряк обличчя зранку зазвичай виникає у людей з хворими нирками. Якщо це продовжується тривалий час, краще здати аналізи й записатися на прийом до нефролога.

Також часто виникає так званий печінковий набряк внаслідок вживання солоної, гострої або жирної їжі. В цьому випадку теж необхідна консультація лікарів. УЗД покаже, в якому стані печінка, а потім, за потреби, лікар призначить лікування.

Недостатність гормонів щитоподібної залози заважає організму виводити рідину. Вона накопичується в тканинах і роздуває обличчя. Причиною затримки рідини може стати й незбалансоване харчування.

Якщо боротьба з набряками — невіддільна частина твоєї щоденної рутини, потрібно обстежитися і позбутися причини їх появи. Якщо їх не лікувати, згодом це може викликати запалення судинних стінок та проникність тканин.

Терапевтка не радить самостійно вживати сечогінні препарати для того, щоб позбутися ранкових набряків. Вони можуть не дати очікуваного результату, але точно виснажать організм та виведуть мінеральні речовини.

— Це може призвести до судом, спазмів, безсоння. Також порушується психіка. В разі постійного прийому сечогінних засобів згущується кров, виникає кисневе голодування, — додає фахівчиня.

Лікувати набряк обличчя зранку треба професійно та з проведенням клінічних обстежень. Саме так можна надовго або навіть назавжди розпрощатися з одутлістю обличчя.

Зберегти пружну та молоду шкіру можливо і завдяки масажам для обличчя. Ми розповідали, як правильно їх робити.

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