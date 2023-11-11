Хочешь детей — меньше пользуйся! Как влияет телефон на качество спермы — исследование

В современном мире мобильный телефон стал неотъемлемой частью повседневной жизни, упрощая коммуникацию, развлечение и доступ к информации. Однако с растущей потребностью в этих технологиях возникают вопросы об их влиянии на здоровье. Недавно опубликованное исследование дает понимание потенциальных рисков в области мужского репродуктивного здоровья, связанных с частым использованием мобильных телефонов.

Ученые из Женевского университета (UNIGE) и Swiss TPH обнаружили, что интенсивное пользование мобильным телефоном может быть связано со снижением концентрации сперматозоидов. Об этом сообщает Medical Press.

В исследовании, опубликованном в журнале Fertility & Sterility, была установлена связь между мобильными телефонами и общим количеством, концентрацией, подвижностью и морфологией сперматозоидов. Многие исследования показали, что качество мужской спермы ухудшилось за последние 50 лет.

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Сообщается, что количество сперматозоидов снизилось со среднего 99 миллионов сперматозоидов на миллилитр до 47 миллионов.

Считается, что это явление является результатом различных факторов воздействия окружающей среды и образа жизни.

Как телефон влияет на качество спермы

В ходе проведения исследования, которое охватило 2886 молодых мужчин в Швейцарии в возрасте 18-22 года. Они заполняли подробную по их образу жизни, общего состояния здоровья и, в частности, частоты, с которой они пользовались своими телефонами, а также того, куда они их клали, когда не использовали.

Ученые проводили этот эксперимент в течение 2005-2018 годов.

Результаты показали: те, кто пользовался телефоном более 20 раз в день, имели на 21% ниже концентрацию спермы, чем те, кто пользовался им реже, чем раз в неделю. Это исследование дополняет данные об ухудшении качества спермы за последние десятилетия из-за различных экологических и жизненных факторов.

Также, согласно результатам, положение телефона в период, когда им не пользовались, например, в кармане брюк, не было связано с более низкими параметрами спермы.

Однако количество людей в этой выборке, которые указали, что они не держали свой телефон близко к телу, было слишком мало, чтобы сделать действительно правдивый вывод по этому поводу, — отмечает одна из авторов исследования Рита Рахбан.

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