Избавиться от изжоги и храпа поможет поза сна? На какой стороне лучше спать

Качественный сон — залог активной жизни и здорового самочувствия. Однако для многих важен вопрос: на какой стороне лучше спать? И влияет ли это на наше самочувствие после пробуждения?

На какой стороне лучше спать, объясняют врачи. Мы также делимся с тобой важными замечаниями, способными улучшить качество твоего сна.

На какой стороне лучше спать

Медики и ученые утверждают, что от стороны, на которой мы спим, зависит много факторов: как тело отдохнет, хорошо ли переварится и усвоится пища, как циркулируется кровь и принимается кислород.

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Однако каждый из нас имеет разные любимые позы для сна: кому-то комфортно спать на спине, а кто-то не представляет, как заснуть, пока не ляжет на живот. Кто-то засыпает на правом боку, кто-то — на левом.

По результатам исследований, лучше спать на левом боку.

Издание Health & Human Research рассказало о нескольких причинах, почему следует спать на левом боку и на что это влияет.

Какая поза для сна самая полезная: исследование ученых

Сон на левом боку способствует процессам в нашем организме. К примеру, еда перед сном не является чем-то очень страшным, ведь какое-то время во время сна наш организм все ещё продолжает переваривать пищу. А чтобы облегчить процесс пищеварения, лучше засыпать и спать на левом боку, чтобы еда легко попадала из желудка в пищеварительную систему.

Другие причины спать на левом боку:

так ты облегчаешь работу своего сердца, ведь у большинства людей оно находится именно с левой стороны грудной клетки и сон на левом боку облегчает перекачку крови по всему организму;

минимизация боли в спине, ведь сон на левом боку облегчает нагрузку на шею и позвоночник. Также сон на левом боку улучшает кровообращение, из-за чего риск возникновения воспалений становится меньше;

считается, что сон на левом боку помогает лимфатической системе выводить плохие вещества из организма. Лимфа может переносить токсины и другие отходы, поэтому закупорка в любом месте системы связана с плохим здоровьем. А вот сон на левой стороне позволяет гравитации способствовать правильному функционированию в теле;

сон на левой стороне может минимизировать появление изжоги, тогда как на правой стороне — спровоцировать её;

из-за того, что на левой стороне язык и горло находится в более нейтральном положении, снижается риск храпа во время сна.

Неправильно выбранная поза для сна может ухудшить общее состояние здоровья и привести к бессоннице. К тому же тебе может постоянно хотеться спать. О других причинах, почему ты постоянно нуждаешься во сне, мы рассказывали раньше.

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