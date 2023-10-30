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Избавиться от изжоги и храпа поможет поза сна? На какой стороне лучше спать

Виктория Мельник, журналист сайта 30 октября 2023, 21:30
На каком боку лучше спать
Фото: Pexels

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