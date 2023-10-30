Избавиться от изжоги и храпа поможет поза сна? На какой стороне лучше спать

Качественный сон — залог активной жизни и здорового самочувствия. Однако для многих важен вопрос: на какой стороне лучше спать? И влияет ли это на наше самочувствие после пробуждения?
На какой стороне лучше спать, объясняют врачи. Мы также делимся с тобой важными замечаниями, способными улучшить качество твоего сна.
Медики и ученые утверждают, что от стороны, на которой мы спим, зависит много факторов: как тело отдохнет, хорошо ли переварится и усвоится пища, как циркулируется кровь и принимается кислород.
Однако каждый из нас имеет разные любимые позы для сна: кому-то комфортно спать на спине, а кто-то не представляет, как заснуть, пока не ляжет на живот. Кто-то засыпает на правом боку, кто-то — на левом.
По результатам исследований, лучше спать на левом боку.
Издание Health & Human Research рассказало о нескольких причинах, почему следует спать на левом боку и на что это влияет.
Сон на левом боку способствует процессам в нашем организме. К примеру, еда перед сном не является чем-то очень страшным, ведь какое-то время во время сна наш организм все ещё продолжает переваривать пищу. А чтобы облегчить процесс пищеварения, лучше засыпать и спать на левом боку, чтобы еда легко попадала из желудка в пищеварительную систему.
Другие причины спать на левом боку:
Неправильно выбранная поза для сна может ухудшить общее состояние здоровья и привести к бессоннице. К тому же тебе может постоянно хотеться спать. О других причинах, почему ты постоянно нуждаешься во сне, мы рассказывали раньше.
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