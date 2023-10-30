Позбутись печії та хропіння допоможе поза сну? На якому боці краще спати — дослідження

Якісний сон — запорука активного життя та здорового самопочуття. Однак для багатьох важливим є запитання: на якому боці краще спати? І чи впливає це на наше самопочуття після пробудження?

На якому боці краще спати, пояснюють лікарі. Ми також ділимося з тобою важливими зауваженнями, які здатні покращити якість твого сну.

На якому боці краще спати

Медики та науковці переконують, що від боку, на якому ми спимо, залежить багато факторів: як тіло відпочине, чи гарно перетравиться та засвоїться їжа, як циркулюється кров та приймається кисень.

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Однак кожен з нас має різні улюблені пози для сну: комусь комфортно спати на спині, а хтось не уявляє, як заснути, доки не ляже на живіт. Хтось засинає на правому боці, хтось — на лівому.

За результатом досліджень, краще спати на лівому боці.

Видання Health & Human Research розповіло про кілька причин, чому варто спати на лівому боці та на що це впливає.

Яка поза для сну найкорисніша: дослідження науковців

Сон на лівому боці сприяє процесам у нашому організмі. До прикладу, їжа перед сном не є чимось дуже страшним, адже якийсь час під час сну наш організм все ще продовжує перетравлювати їжу. А щоб полегшити процес травлення, краще засинати та спати на лівому боці, аби їжа легко потрапляла зі шлунку до травної системи.

Інші причини спати на лівому боці:

так ти полегшуєш роботу свого серця, адже у більшості людей воно знаходиться саме з лівого боку грудної клітини й сон на лівому боці полегшує перекачування крові по всьому організму;

мінімізація болю у спині, адже сон на лівому боці полегшує навантаження на шию та хребет. Також сон на лівому боці покращує кровообіг, через що ризик виникнення запалень стає меншим;

вважається, що сон на лівому боці допомагає лімфатичній системі виводити погані речовини з організму. Лімфа може переносити токсини та інші відходи, тому затичка в будь-якому місці системи пов’язана з поганим здоров’ям. А ось сон на лівій стороні дозволяє гравітації сприяти правильному функціонуванню в тілі;

сон на лівому боці може мінімізувати появу печії, тоді як на правому боці — спровокувати її;

через те, що на лівому боці язик та горло перебуває у більш нейтральному положенні, знижуються ризик хропіння під час сну.

Неправильно вибрана поза для сну може погіршити загальний стан здоровʼя та призвести до безсоння. До того ж тобі може постійно хотітися спати. Про інші причини, чому ти постійно відчуваєш потребу у сні, ми розповідали раніше.

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