Позбутись печії та хропіння допоможе поза сну? На якому боці краще спати — дослідження

Якісний сон — запорука активного життя та здорового самопочуття. Однак для багатьох важливим є запитання: на якому боці краще спати? І чи впливає це на наше самопочуття після пробудження?
На якому боці краще спати, пояснюють лікарі. Ми також ділимося з тобою важливими зауваженнями, які здатні покращити якість твого сну.
Медики та науковці переконують, що від боку, на якому ми спимо, залежить багато факторів: як тіло відпочине, чи гарно перетравиться та засвоїться їжа, як циркулюється кров та приймається кисень.
Однак кожен з нас має різні улюблені пози для сну: комусь комфортно спати на спині, а хтось не уявляє, як заснути, доки не ляже на живіт. Хтось засинає на правому боці, хтось — на лівому.
За результатом досліджень, краще спати на лівому боці.
За результатом досліджень, краще спати на лівому боці.
Видання Health & Human Research розповіло про кілька причин, чому варто спати на лівому боці та на що це впливає.
Сон на лівому боці сприяє процесам у нашому організмі. До прикладу, їжа перед сном не є чимось дуже страшним, адже якийсь час під час сну наш організм все ще продовжує перетравлювати їжу. А щоб полегшити процес травлення, краще засинати та спати на лівому боці, аби їжа легко потрапляла зі шлунку до травної системи.
Інші причини спати на лівому боці:
Неправильно вибрана поза для сну може погіршити загальний стан здоровʼя та призвести до безсоння. До того ж тобі може постійно хотітися спати. Про інші причини, чому ти постійно відчуваєш потребу у сні, ми розповідали раніше.
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