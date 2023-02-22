А як спиш ти? Переваги та недоліки різних поз для сну та їхній вплив на здоров’я

Хто ж не любить солодко поспати? Після якісного сну ми відчуваємо прилив сил та енергії, маємо гарний настрій та бажання працювати. Проте інколи буває таке відчуття, ніби ти спав на купі каміння, а шия чи рука зрадливо ниють.

На наш стан після пробудження впливають пози, в яких ми спимо. У Sleep foundation розповіли про переваги та недоліки різних поз для сну та як вони впливають на наше здоров’я та самопочуття.

Як різні пози впливають на якість сну

Переваги сну на боці

Згідно зі статистикою, сон на боці займає понад 50% від загального часу сну. Ця поза є найкращим варіантом для людей похилого віку, бо з роками гнучкість хребта зменшується. Крім цього, вагітним також рекомендується спати на боці.

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Інші переваги сну на боці:

сприяє здоровому вирівнюванню хребта;

має найменшу ймовірність викликати болі в спині;

допомагає зменшити печію та хропіння (якщо спати на лівому боці).

Якщо у тебе болить шия чи спина, краще спати на боці з подушкою або ковдрою між колінами. Вона має бути товщиною, яка відповідає відстані між шиєю та плечем.

Недоліки сну на боці

Людям, які мають болі у плечах, не варто спати на боці. Або ж треба переконатися, що матрац досить м’який. Стегна та плечі мають занурюватися глибше, ніж середній відділ хребта.

Також мінусом сну на боці є те, що він може утворювати зморшки. Обличчя притискається до подушки, розтягуючи та стискаючи шкіру. Також інколи можна помітити, що подушка залишає слід чи вм’ятини на щоці.

Переваги сну на спині

Друга за популярністю поза для сну — на спині. Вона дозволяє утримувати хребет у правильному положенні та рівномірно розподілити вагу тіла. У такому положені може зменшитися закладеність носа. Також зморшки можуть утворюватися менше, адже обличчя не притискається до подушки.

Якщо у тебе болить шия, сон на спині може стати найкращим варіантом для тебе. Ця поза запобігає зміщенню, яке може виникнути в положенні на боці або животі. Треба використовувати подушку, яка підтримує шию та дозволяє голові опускатися глибше.

Недоліки сну на спині

Людям, які хроплять або мають апное, краще не спати на спині. Це може сприяти колапсу дихальних шляхів.

Вагітним жінкам та людям з болями у спині також не рекомендують спати у цій позі. У вагітних дитина може посилити тиск на серце, що призведе до погіршення кровообігу.

Якщо у тебе спостерігається кислотний рефлюкс, краще уникати сну на спині. У цьому положенні симптоми частішають. Інколи вони можуть розпочатися за кілька хвилин сну на спині.

А людям похилого віку стає важче дихати під час сну у цій позі.

Переваги та недоліки сну на животі

Ця поза займає найменше відсотків від усього часу нашого сну. Перевагою сну на животі може бути те, що він полегшує хропіння. У цій позі відкриваються дихальні шляхи.

Але дихати стає важче, бо ребра працюють проти гравітації. Ми витрачаємо більше енергії, тому такий сон часто є неспокійним.

На животі не варто спати людям з болями у шиї та спині, а також вагітним жінкам.

Ця поза забезпечує найменшу підтримку спини та збільшує тиск на хребет, іноді спричиняючи біль при пробудженні. Також можна залежати шию, адже вона завжди має бути повернута в один бік.

Якщо все ж хочеш спати на животі, варто використовувати дуже тонку подушку або обійтися без неї. Так зменшується нахил шиї та викривлення хребта. Також під стегна можна покласти тонку подушку, щоб більше вирівняти хребет та зменшити тиск на нього.

На якість нашого сну впливає багато різних факторів. Через хвилювання та стрес ми можемо мало спати. Раніше ми розповідали, як висипатися у тривожних умовах.

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