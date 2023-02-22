Здоров'я та краса

А як спиш ти? Переваги та недоліки різних поз для сну та їхній вплив на здоров’я

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Лютого 2023, 23:00
В якій позі найкорисніше спати — як пози для сну впливають на здоров’я
Фото: Pexels

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