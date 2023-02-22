А как спишь ты? Преимущества и недостатки разных поз для сна и их влияние на здоровье

Кто же не любит сладко поспать? После качественного сна мы чувствуем прилив сил и энергии, хорошее настроение и желание работать. Однако иногда бывает такое ощущение, будто ты спал на груде камней, а шея или рука предательски ноют.

На наше состояние после пробуждения влияют позы, в которых мы спим. В Sleep foundation рассказали о преимуществах и недостатках различных поз для сна и как они влияют на наше здоровье и самочувствие.

Как разные позы влияют на качество сна

Преимущества сна на боку

Согласно статистике, сон на боку занимает более 50% от общего времени сна. Эта поза является лучшим вариантом для пожилых людей, потому что с годами гибкость позвоночника снижается. Кроме того, беременным также рекомендуется спать на боку.

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Другие преимущества сна на боку:

способствует здоровому выравниванию позвоночника;

имеет малейшую вероятность вызвать боли в спине;

помогает уменьшить изжогу и храп (если спать на левом боку).

Если у тебя болит шея или спина, лучше спать на боку с подушкой или одеялом между коленями. Она должна быть толщиной, соответствующей расстоянию между шеей и плечом.

Недостатки сна на боку

Людям, которые страдают от болей в плечах, не следует спать на боку. Или надо убедиться, что матрас достаточно мягкий. Бедра и плечи должны погружаться глубже, чем средний отдел позвоночника.

Также минусом сна на боку является то, что он может образовывать морщинки. Лицо прижимается к подушке, растягивая и сжимая кожу. Также иногда можно заметить, что подушка оставляет след или вмятины на щеке.

Преимущества сна на спине

Вторая по популярности поза для сна — на спине. Она позволяет удерживать позвоночник в правильном положении и равномерно распределить вес тела. В таком положении может снизиться заложенность носа. Также морщины могут образовываться меньше, ведь лицо не прижимается к подушке.

Если у тебя болит шея, сон на спине может стать лучшим вариантом для тебя. Эта поза предотвращает смещение, которое может возникнуть в положении на боку или животе. Рекомендуется использовать подушку, которая поддерживает шею и позволяет голове опускаться глубже.

Недостатки сна на спине

Людям, которые храпят или имеют апноэ, лучше не спать на спине. Это может способствовать коллапсу дыхательных путей.

Беременным женщинам и людям с болями в спине тоже не рекомендуют спать в этой позе. У беременных ребенок может усилить давление на сердце, что приведет к ухудшению кровообращения.

Если у тебя наблюдается кислотный рефлюкс, лучше избегать сна на спине. В этом положении симптомы учащаются. Иногда они могут начаться через несколько минут сна на спине.

А пожилым людям становится труднее дышать во время сна в этой позе.

Преимущества и недостатки сна на животе

Эта поза занимает меньше всего времени нашего сна. Плюсом сна на животе может быть то, что он облегчает храп. В этой позе открываются дыхательные пути.

Но дышать становится труднее, потому что ребра работают против гравитации. Мы тратим больше энергии, поэтому такой сон часто беспокойный.

На животе не следует спать людям с болями в шее и спине, а также беременным женщинам.

Эта поза обеспечивает наименьшую поддержку спины и увеличивает давление на позвоночник, иногда вызывая боль при пробуждении. Также можно отлежать шею, ведь она всегда повернута в одну сторону.

Если все-таки хочешь спать на животе, следует использовать очень тонкую подушку или обойтись без нее. Так уменьшается наклон шеи и искривление позвоночника. Также под бедра можно положить тонкую подушку, чтобы сильнее выровнять позвоночник и снизить давление на него.

На качество нашего сна влияет много разных факторов. Из-за волнения и стресса мы можем мало спать. Ранее мы рассказывали, как высыпаться в тревожных условиях.

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