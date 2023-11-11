Хочеш дітей — менше користуйся! Як телефон впливає на якість сперми — дослідження

У сучасному світі мобільний телефон став невіддільною частиною повсякденного життя, спрощуючи комунікацію, розвагу та доступ до інформації. Однак зі зростанням потреб у цих технологіях постають питання про їхній вплив на здоров’я.

Нещодавно опубліковане дослідження дає розуміння потенційних ризиків у сфері чоловічого репродуктивного здоров’я, що пов’язані з частим використанням мобільних телефонів.

Науковці з Женевського університету (UNIGE) та Swiss TPH виявили, що інтенсивне користування мобільним телефоном може бути пов’язане зі зниженням концентрації сперматозоїдів. Про це повідомляє Medical Press.

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У дослідженні, опублікованому у журналі Fertility & Sterility, було встановлено зв’язок між мобільними телефонами та загальною кількістю, концентрацією, рухливістю та морфологією сперматозоїдів. Багато досліджень показали, що якість чоловічої сперми погіршилася за останні 50 років.

Повідомляється, що кількість сперматозоїдів знизилася з середнього 99 мільйонів сперматозоїдів на мілілітр до 47 мільйонів.

Вважається, що це явище є результатом різних факторів впливу навколишнього середовища і способу життя.

Як телефон впливає на якість сперми

Науковці провели дослідження, яке охопило 2886 молодих чоловіків у Швейцарії віком 18-22 років. Вони заповнювали детальну форму щодо їхнього способу життя, загального стану здоров’я та, зокрема, частоти, з якою вони користувалися своїми телефонами, а також того, куди вони їх клали, коли не використовували.

Науковці проводили цей експеримент протягом 2005-2018 років.

Результати показали, що ті, хто користувалися телефоном понад 20 разів на день, мали на 21% нижчу концентрацію сперми за тих, хто користувався ним рідше, ніж раз на тиждень. Це дослідження доповнює дані про погіршення якості сперми за останні десятиліття через різні екологічні та життєві фактори.

Також, згідно з результатами, положення телефону у період, коли ним не користувалися, наприклад, у кишені штанів, не було пов’язане з нижчими параметрами сперми.

Однак кількість людей у ​​цій вибірці, які вказали, що вони не тримали свій телефон близько до тіла, була надто малою, щоб зробити дійсно правдивий висновок з цього приводу, — зауважує одна з авторок дослідження Ріта Рахбан.

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