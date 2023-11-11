Здоров'я та краса

Хочеш дітей — менше користуйся! Як телефон впливає на якість сперми — дослідження

Діана Просяник, редакторка сайту 11 Листопада 2023, 22:00
як телефон впливає на якість сперми
Фото: Unsplash

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