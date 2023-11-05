Біла смерть? Як сіль повʼязана з розвитком діабету другого типу

Щороку близько одного мільйона людей помирає через цукровий діабет — повідомляє ВООЗ. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоровʼя, до 2030 року випадки діабету другого типу можуть збільшитися до 7079 нападів на 100 тис. осіб.

Зазвичай людям із ризиком цукрового діабету рекомендують відмовитися від цукру та дотримуватися дієти. Водночас нове дослідження Університету Тюлейн показує, що зменшення споживання солі також може допомогти запобігти виникненню діабету другого типу (T2D).

Чи справді сіль може підвищити ризик виникнення цукрового діабету другого типу, розповідаємо далі.

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Як сіль підвищує ризик виникнення цукрового діабету

Дослідження Mayo Clinic Proceedings пояснює, що раніше науковці та лікарі вже довели: обмеження солі може знизити ризик серцево-судинних захворювань і гіпертонії. Та нове дослідження вперше показує, що виключення солі з раціону також може допомогти запобігти діабету другого типу, — про це сказав провідний автор дослідження лікар Лу Ці.

Науковці Університету Тулейна протягом майже 12 років вивчали реакцію організмів 400 тис. дорослих на споживання солі.

За результатами отриманих даних, у понад 13 000 учасників, які регулярно вживали сіль, розвинувся діабет другого типу. У порівнянні з тими, хто сіль не вживав взагалі або споживав її рідко, мали на 39% більший ризик розвитку хвороби.

За поясненнями лікарів, на це впливає:

вага;

кровʼяний тиск;

метаболізм.

За словами науковців, на підвищення ризику розвитку діабету другого типу може впливати фруктоза, що міститься у багатьох продуктах.

— Фруктоза може надходити не тільки з дієтичних джерел, але й вироблятися організмом з глюкози, особливо при споживанні дієти з високим вмістом солі та низьким вмістом води. Це підвищення виробництва фруктози може призвести до резистентності до лептину — гормону, який допомагає регулювати апетит, — кажуть науковці.

Надмірне додавання солі до страв може бути спричинене звичкою вживати некорисні продукти. Також споживання солі часто провокує надлишкову вагу, а вона — розвиток діабету.

Надмірне споживання солі може провокувати гіпертонію та збільшення ваги, а це, своєю чергою — діабет другого типу: під час споживання солі до організму поступає велика доза натрію.

Американська кардіологічна асоціація (AHA) рекомендує дорослим з гіпертонією зменшити споживання солі до 1,5 мг на добу.

Чи треба відмовитися від солі

Може здатися, що тепер від солі варто відмовитися повністю. Однак науковці переконують: здорові люди мають отримувати норму натрію, щоб підтримувати баланс рідини в організмі, посилювати нервові сигнали і допомагати м’язам скорочуватися та розслаблятися.

Тож додавати невелику кількість солі до страви можна. Головне: дотримуватися балансу та стежити за здоровим харчуванням, а також отримувати натрій й з інших джерел.

Так ти не лише покращиш своє меню, а й створиш поживну цінність своїх страв без шкоди для смаку.

Які продукти є джерелом натрію

Звісно, замінити сіль не вдасться — та й робити це не потрібно. Однак є продукти, що також можуть стати джерелом натрію для твого організму, що дозволить зменшити кількість споживання солі.

Трави та спеції покращують смак страви без додавання солі. Сік лимона або лайма — кислотність цитрусових додає стравами гострого та кислого присмаку. Часник і цибуля є ароматними овочами, які точно можуть замінити додавання солі до страви. Харчові дріжджі додають страві пікантного смаку, що інколи навіть може бути схожим на сирний. Дріжджі також мають достатньо поживних речовин, таких як вітаміни групи В і білок. Природні приправи без додавання солі зможуть збалансувати смак страв.

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