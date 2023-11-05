Белая смерть? Как соль связана с развитием диабета второго типа

Каждый год около одного миллиона человек умирает из-за сахарного диабета, сообщает ВОЗ. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году случаи диабета второго типа могут увеличиться до 7079 на 100 тыс. человек.

Обычно людям с риском сахарного диабета рекомендуют отказаться от сахара и соблюдать диету. В то же время новое ВОЗ Университета Тюлейн показывает, что уменьшение потребления соли также может помочь предотвратить возникновение диабета второго типа (T2D).

Действительно ли соль может повысить риск возникновения сахарного диабета второго типа, рассказываем далее.

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Как соль повышает риск возникновения сахарного диабета

Исследование Mayo Clinic Proceedings объясняет, что ранее ученые и врачи уже доказали: ограничение соли может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Но новое исследование впервые показывает, что исключение соли из рациона также может помочь предотвратить диабет второго типа, — сказал ведущий автор исследования врач Лу Ци.

Ученые Университета Тулейна на протяжении почти 12 лет изучали реакцию организмов 400 тыс. взрослых на потребление соли.

По результатам полученных данных, у более 13 тыс. участников, регулярно употреблявших соль, развился диабет второго типа. По сравнению с теми, кто соль не употреблял вообще или потреблял её редко, они имели на 39% больший риск развития болезни.

По объяснениям врачей, на это влияет:

вес;

кровяное давление;

метаболизм.

По словам ученых, на повышение риска развития диабета второго типа может влиять содержащаяся во многих продуктах фруктоза.

— Фруктоза может поступать не только из диетических источников, но и производиться организмом из глюкозы, особенно при потреблении диеты с высоким содержанием соли и низким содержанием воды. Это повышение производства фруктозы может привести к резистентности к лептину — гормону, который помогает регулировать аппетит, — говорят ученые.

Чрезмерное добавление соли в блюда может быть вызвано привычкой употреблять полезные продукты. Также потребление соли часто провоцирует избыточный вес, а он — развитие диабета.

Чрезмерное потребление соли может провоцировать гипертонию и увеличение веса, а это, в свою очередь, диабет второго типа: во время потребления соли в организм поступает большая доза натрия.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует взрослым с гипертонией снизить потребление соли до 1,5 мг в сутки.

Нужно ли отказаться от соли

Может показаться, что теперь от соли следует отказаться полностью. Однако ученые утверждают: здоровые люди должны получать норму натрия, чтобы поддерживать баланс жидкости в организме, усиливать нервные сигналы и помогать мышцам сокращаться и расслабляться.

Так что добавлять небольшое количество соли в блюдо можно. Главное: соблюдать баланс и следить за здоровым питанием, а также получать натрий и из других источников.

Так ты не только улучшишь свое меню, но и создашь питательную ценность своих блюд без ущерба вкусу.

Какие продукты являются источником натрия

Конечно, заменить соль не удастся — и делать это не нужно. Однако есть продукты, которые могут стать источником натрия для твоего организма, что позволит уменьшить количество потребления соли.

Травы и специи улучшают вкус блюда без добавления соли. Сок лимона или лайма — кислотность цитрусовых придает блюдам острый и кислый привкус. Чеснок и лук являются ароматными овощами, которые могут точно заменить добавление соли к блюду. Пищевые дрожжи добавляют блюду пикантного вкуса, что иногда даже может походить на сырный. Дрожжи также имеют достаточное количество питательных веществ, таких как витамины группы В и белок. Природные приправы без добавления соли могут сбалансировать вкус блюд.

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