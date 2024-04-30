Как убрать прыщи на лице: что делать, когда маленькое несовершенство портит день

Одной из видимых проблем кожи лица, которая беспокоит как девушек, так и парней, есть прыщи. Иногда они появляются в совершенно неподходящий момент. Обратиться к дерматологу или косметологу нет возможности, тогда возникает вопрос: “Как избавиться от прыщей в домашних условиях?”

Мы расскажем об основных видах прыщей, причинах их появления и как их избавиться.

Основные виды прыщей на лице

Есть несколько основных видов прыщей, с которыми чаще всего сталкиваются люди:

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комедоны — они появляются из-за загрязнения и засорения пор кожи. Они есть открытые (видимые черные точки) и закрытые (белые точки), в таком случае пора закрыта и имеет белый цвет;

папулы — маленькие узлы, которые появляются на коже вследствие воспаления пор;

пустулы — подобны папулам, но у них более выразительный центр воспаления, наполненный гнойной жидкостью. Часто такие прыщи имеют белую или желтую головку;

подкожные прыщи — глубокие образования, развивающиеся под кожей. Часто они болят и имеют заметные следы, особенно если их пытаться выдавить;

клещевые прыщи — прыщи, покрытые серыми чешуйками. Иногда можно увидеть пузырьки, имеющие прозрачное или гнойное содержимое, окруженные красным воспалительным ободком.

Причины появления прыщей

Существуют различные причины появления прыщей на лице, к основным относятся гормональные изменения, которые происходят в подростковый период или, например, перед менструацией, и неправильный уход за кожей.

На появление прыщей может повлиять стресс, плохие привычки, нарушения гигиены кожи лица. Еще одной причиной является демодекоз — заболевание кожи, вызванное условно патогенным клещом угревой железы, которое выражается в виде воспаленных участков кожи и прыщей.

Как убрать прыщи на лице

Хотим напомнить, что для эффективного решения проблемы нужно обратиться к специалисту, определить причину проблемы и подобрать правильные средства борьбы с прыщами.

Но если тебе нужно убрать один прыщик срочно, можно попробовать следующие советы.

Прежде всего, ты можешь использовать косметические средства, которые помогают убирать прыщи, например специальные патчи и гели.

Чтобы уменьшить размер прыща, можно положить на него кубик льда на 10-15 минут.

На ночь можно на прыщ нанести небольшое количество чистой белой зубной пасты, она должна подсушить прыщ.

Смазать прыщ гелем Алоэ Вера, который обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами. Его можно нанести на 15 минут, затем смыть.

Следует не выдавливать и не расковыривать прыщ, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Можно использовать настои на травах, таких как ромашка или календула. Они обладают противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Впрочем, не стоит экспериментировать с косметическими или лекарственными средствами, которыми ты не пользовался (-лась) раньше, ведь ты не знаешь, как может отреагировать твоя кожа.

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