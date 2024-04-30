Как убрать прыщи на лице: что делать, когда маленькое несовершенство портит день

Одной из видимых проблем кожи лица, которая беспокоит как девушек, так и парней, есть прыщи. Иногда они появляются в совершенно неподходящий момент. Обратиться к дерматологу или косметологу нет возможности, тогда возникает вопрос: “Как избавиться от прыщей в домашних условиях?”
Мы расскажем об основных видах прыщей, причинах их появления и как их избавиться.
Есть несколько основных видов прыщей, с которыми чаще всего сталкиваются люди:
Существуют различные причины появления прыщей на лице, к основным относятся гормональные изменения, которые происходят в подростковый период или, например, перед менструацией, и неправильный уход за кожей.
На появление прыщей может повлиять стресс, плохие привычки, нарушения гигиены кожи лица. Еще одной причиной является демодекоз — заболевание кожи, вызванное условно патогенным клещом угревой железы, которое выражается в виде воспаленных участков кожи и прыщей.
Хотим напомнить, что для эффективного решения проблемы нужно обратиться к специалисту, определить причину проблемы и подобрать правильные средства борьбы с прыщами.
Но если тебе нужно убрать один прыщик срочно, можно попробовать следующие советы.
Впрочем, не стоит экспериментировать с косметическими или лекарственными средствами, которыми ты не пользовался (-лась) раньше, ведь ты не знаешь, как может отреагировать твоя кожа.
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