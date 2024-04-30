Як прибрати прищі на обличчі: що робити, коли недосконалість псує день

Однією з видимих проблем шкіри обличчя, яка турбує як дівчат, так і хлопців, є прищі. Інколи вони з’являються у зовсім незручний момент. Якщо звернутися до дерматолога чи косметолога немає змоги, тоді виникає запитання: “Як позбутися прищів у домашніх умовах?”

Ми розповімо про основні види прищів, причини появи та як їх позбутися.

Основні види прищів на обличчі

Є кілька основних видів прищів, з якими найчастіше стикаються люди:

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комедони — вони з’являються через забруднення та засмічення пор шкіри. Вони є відкритими (видимі чорні цятки) та закритими (білі цятки), у такому випадку пора закрита і має білий колір;

папули — маленькі вузли, які з’являються на шкірі внаслідок запалення пор;

пустули — подібні до папул, але у них виразніший центр запалення, який наповнений гнійною рідиною. Часто такі прищі мають білу або жовту головку;

підшкірні прищі — глибокі утворення, які розвиваються під шкірою. Часто вони болять та мають помітні сліди, особливо якщо їх намагатися їх видавити;

кліщові прищі — прищі, які вкриті сірими лусочками. Іноді можна побачити бульбашки, які мають прозорий або гнійний вміст, вони оточені червоним запальним обідком.

Причини появи прищів

Існують різні причини появи прищів на обличчі. До основних належать гормональні зміни, які відбуваються в підлітковий період, чи, наприклад, перед менструацією, та неправильний догляд за шкірою.

На появу прищів може вплинути стрес, погані звички, порушення гігієни шкіри обличчя. Ще однією причиною є демодекоз — захворювання шкіри, викликане умовно патогенним кліщем вугрової залози, яке виражається у вигляді запалених ділянок шкіри та прищів.

Як прибрати прищі на обличчі

Хочемо нагадати, що для ефективного розв’язання проблеми, треба звернутися до спеціаліста, визначити причину проблеми та підібрати правильні засоби боротьби з прищами.

Але якщо тобі треба прибрати один прищик терміново, можна спробувати наступні поради.

Насамперед ти можеш використати косметичні засоби, які допомагають прибирати прищі, наприклад, спеціальні патчі та гелі.

Щоб зменшити розмір прища, можна покласти на нього кубик льоду на 10-15 хв.

На ніч можна на прищ нанести невелику кількість чистої білої зубної пасти, вона має підсушити прищ.

Помастити прищ гелем алое вера, який має протизапальні та загоювальні властивості. Його можна нанести на 15 хв, потім змити.

Варто не видавлювати та не розколупувати прищ, щоб запобігти поширенню інфекції.

Можна використати настої на травах, як-от ромашка чи календула. Вони мають протизапальні та антисептичні властивості.

Утім, не варто експериментувати з косметичними чи лікарськими засобами, якими ти не користувався (-лася) раніше, адже ти не знаєш, як може відреагувати твоя шкіра.

Часто у боротьбі з прищами можуть згадувати лікування акне. Раніше ми розповідали, що таке акне та які причини його появи.

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