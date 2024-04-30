Як прибрати прищі на обличчі: що робити, коли недосконалість псує день

Однією з видимих проблем шкіри обличчя, яка турбує як дівчат, так і хлопців, є прищі. Інколи вони з’являються у зовсім незручний момент. Якщо звернутися до дерматолога чи косметолога немає змоги, тоді виникає запитання: “Як позбутися прищів у домашніх умовах?”
Ми розповімо про основні види прищів, причини появи та як їх позбутися.
Є кілька основних видів прищів, з якими найчастіше стикаються люди:
Існують різні причини появи прищів на обличчі. До основних належать гормональні зміни, які відбуваються в підлітковий період, чи, наприклад, перед менструацією, та неправильний догляд за шкірою.
На появу прищів може вплинути стрес, погані звички, порушення гігієни шкіри обличчя. Ще однією причиною є демодекоз — захворювання шкіри, викликане умовно патогенним кліщем вугрової залози, яке виражається у вигляді запалених ділянок шкіри та прищів.
Хочемо нагадати, що для ефективного розв’язання проблеми, треба звернутися до спеціаліста, визначити причину проблеми та підібрати правильні засоби боротьби з прищами.
Але якщо тобі треба прибрати один прищик терміново, можна спробувати наступні поради.
Утім, не варто експериментувати з косметичними чи лікарськими засобами, якими ти не користувався (-лася) раніше, адже ти не знаєш, як може відреагувати твоя шкіра.
Часто у боротьбі з прищами можуть згадувати лікування акне. Раніше ми розповідали, що таке акне та які причини його появи.
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