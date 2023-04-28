Не просто візуальний дефект! Як позбутися прищів на спині раз і назавжди: поради експертки

Прищі на спині — це не лише косметичний дефект, а й подекуди ознака патологічного процесу в організмі. Тому до появи висипів необхідно ставитися серйозно та вчасно звертатися за допомогою експертів.

Як позбутися прищів на спині й що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як прибрати прищі на спині

За словами косметологині Світлани Стасишеної, якщо тебе турбують прищі на спині протягом довгого часу, краще не випробовувати народні методи (наприклад, протирання шкіри лимоном тощо), а звертатися до фахівців. З цією проблемою можна ефективно боротися завдяки таким процедурам:

механічна чистка;

комбінована чистка;

карбоксітерапія;

пілінги;

плазмотерапія.

Чому з’являються прищі на спині: основні причини

За словами експертки, у такої неприємної ситуації, як висипання на спині, причини всього дві: зовнішня і внутрішня. Коли висипання стають запальною реакцією шкіри на несприятливе оточення — зовнішня.

Найчастіше до такої реакції призводять:

Недостатня гігієна. На шкірі в зоні лопаток багато сальних залоз. Шкірне сало є відмінним живильним середовищем для розмноження різних бактерій, які викликають прищі. Синтетичний одяг. Якщо одяг з натуральних тканин добре відводить вологу і дає шкірі дихати, то синтетика часто відіграє роль своєрідного термоса. Занадто щільні футболки та светри. Вони можуть буквально втирати бруд і піт в пори. Розпущене волосся. Воно ділиться власними брудом і жиром зі шкірою спини. Крім того, кінчики волосся подразнюють шкіру, змушуючи її виробляти надлишкові порції жиру. Використання невідповідного крему або лосьйону. Наприклад, надмірно жирний сонцезахисний засіб може чудово берегти спину від сонячних променів, але при цьому забивати пори, збільшуючи ризик запалень.

Як вилікувати прищі на спині

Цією проблемою має займатися фахівець(-чиня), наприклад, косметолог(-иня) або дерматолог(-иня). Первинна консультація дерматолога передбачає огляд шкірних покривів і збирання анамнезу.

За потреби лікар(-ка) також проводить дерматоскопію. Після діагностики дерматолог(-иня) призначає індивідуальну схему лікування, до якої може входити медикаментозна терапія, мезотерапія та використання спеціальних косметичних засобів.

Як позбутися прищів на спині: основні методи

Усі нижчезазначені методи фахівець радить використовувати тільки після огляду дерматолога:

Таблетки. Чинять системний вплив на організм. Активними речовинами можуть бути гормональні препарати, антибіотики та ретиноїди. Креми та мазі. Косметичні засоби на основі саліцилової кислоти, пероксиду, ретиноїдів та антибіотиків є незамінними. Хімічні пілінги. Є поверхневі та глибокі пілінги залежно від концентрації кислоти. Вони покращують кровообіг шкірних покривів та знімають запалення. Лазерні процедури. За допомогою видаляють нерівності шкіри, забезпечується бактерицидна дія. Механічна чистка шкіри. Людям із жирною проблемною шкірою рекомендують проводити чистку раз на місяць. Вона не тільки глибоко очищає пори, а й забезпечує регенерацію верхніх шарів шкірних покривів.

Проте якщо у тебе з’явились висипання та акне після дотримання запобіжних заходів, читай у нашому матеріалі про проблеми зі шкірою обличчя після маски.