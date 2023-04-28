Не просто візуальний дефект! Як позбутися прищів на спині раз і назавжди: поради експертки

Прищі на спині — це не лише косметичний дефект, а й подекуди ознака патологічного процесу в організмі. Тому до появи висипів необхідно ставитися серйозно та вчасно звертатися за допомогою експертів.
Як позбутися прищів на спині й що для цього потрібно — читай у матеріалі.
За словами косметологині Світлани Стасишеної, якщо тебе турбують прищі на спині протягом довгого часу, краще не випробовувати народні методи (наприклад, протирання шкіри лимоном тощо), а звертатися до фахівців. З цією проблемою можна ефективно боротися завдяки таким процедурам:
За словами експертки, у такої неприємної ситуації, як висипання на спині, причини всього дві: зовнішня і внутрішня. Коли висипання стають запальною реакцією шкіри на несприятливе оточення — зовнішня.
Найчастіше до такої реакції призводять:
Цією проблемою має займатися фахівець(-чиня), наприклад, косметолог(-иня) або дерматолог(-иня). Первинна консультація дерматолога передбачає огляд шкірних покривів і збирання анамнезу.
За потреби лікар(-ка) також проводить дерматоскопію. Після діагностики дерматолог(-иня) призначає індивідуальну схему лікування, до якої може входити медикаментозна терапія, мезотерапія та використання спеціальних косметичних засобів.
Усі нижчезазначені методи фахівець радить використовувати тільки після огляду дерматолога:
Проте якщо у тебе з’явились висипання та акне після дотримання запобіжних заходів, читай у нашому матеріалі про проблеми зі шкірою обличчя після маски.
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