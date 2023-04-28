Не просто визуальный дефект! Как избавиться от прыщей на спине раз и навсегда: советы эксперта

Прыщи на спине — это не только косметический дефект, но и иногда признак патологического процесса в организме.

Поэтому к появлению сыпи необходимо относиться серьезно и своевременно обращаться за помощью экспертов. Как избавиться от прыщей на спине и что для этого нужно — читай в материале.

Как убрать прыщи на спине

По словам косметолога Светланы Стасишеной, если тебя беспокоят прыщи на спине в течение длительного времени, лучше не испытывать народные методы (например, протирание кожи лимоном и т. д.), а обращаться к специалистам. С этой проблемой можно эффективно бороться благодаря следующим процедурам:

механическая чистка;

комбинированная чистка;

карбокситерапия;

пилинги;

плазмотерапия.

Почему появляются прыщи на спине: основные причины

По словам эксперта, у такой неприятной ситуации, как сыпь на спине, причины всего две: внешняя и внутренняя. Когда высыпания становятся воспалительной реакцией кожи на неблагоприятное окружение — внешняя.

Чаще всего к такой реакции приводят:

Недостаточная гигиена. На коже в зоне лопаток много сальных желез. Кожное сало является отличной питательной средой для размножения различных бактерий, вызывающих прыщи. Синтетическая одежда. Если одежда из натуральных тканей хорошо отводит влагу и позволяет коже дышать, то синтетика часто играет роль своеобразного термоса. Слишком плотные футболки и свитера. Они могут буквально втирать грязь и пот в поры. Распущенные волосы. Они делятся своей грязью и жиром с кожей спины. Кроме того, кончики волос раздражают кожу, заставляя ее производить избыточные порции сала. Использование неподходящего крема или лосьона. К примеру, чрезмерно жирное солнцезащитное средство может прекрасно беречь спину от солнечных лучей, но при этом забивать поры, увеличивая риск воспалений.

Как вылечить прыщи на спине

Этой проблемой должен заниматься специалист, например косметолог или дерматолог. Первичная консультация дерматолога включает осмотр кожных покровов и сбор анамнеза. При необходимости врач также проводит дермоскопию.

После диагностики дерматолог назначает индивидуальную схему лечения, которая может включать в себя медикаментозную терапию, мезотерапии и использование специальных косметических средств.

Как избавиться от прыщей на спине: основные методы

Все нижеперечисленные методы специалист советует применять только после осмотра дерматолога:

Таблетки. Оказывают системное влияние на организм. Действующими веществами могут быть гормональные препараты, антибиотики и ретиноиды. Кремы и мази. Косметические средства на основе салициловой кислоты, пероксида, ретиноидов и антибиотиков незаменимы. Химические пилинги. Существуют поверхностные и глубокие пилинги в зависимости от концентрации кислоты. Они улучшают кровообращение кожных покровов и снимают воспаление. Лазерные процедуры. Посредством них происходит удаление неровностей кожи, обеспечивается бактерицидное действие. Механическая очистка кожи. Людям с жирной проблемной кожей рекомендуют проводить чистку раз в месяц. Она не только глубоко очищает поры, но и обеспечивает регенерацию верхних слоев кожных покровов.

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