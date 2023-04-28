Не просто визуальный дефект! Как избавиться от прыщей на спине раз и навсегда: советы эксперта

Прыщи на спине — это не только косметический дефект, но и иногда признак патологического процесса в организме.
Поэтому к появлению сыпи необходимо относиться серьезно и своевременно обращаться за помощью экспертов. Как избавиться от прыщей на спине и что для этого нужно — читай в материале.
По словам косметолога Светланы Стасишеной, если тебя беспокоят прыщи на спине в течение длительного времени, лучше не испытывать народные методы (например, протирание кожи лимоном и т. д.), а обращаться к специалистам. С этой проблемой можно эффективно бороться благодаря следующим процедурам:
По словам эксперта, у такой неприятной ситуации, как сыпь на спине, причины всего две: внешняя и внутренняя. Когда высыпания становятся воспалительной реакцией кожи на неблагоприятное окружение — внешняя.
Чаще всего к такой реакции приводят:
Этой проблемой должен заниматься специалист, например косметолог или дерматолог. Первичная консультация дерматолога включает осмотр кожных покровов и сбор анамнеза. При необходимости врач также проводит дермоскопию.
После диагностики дерматолог назначает индивидуальную схему лечения, которая может включать в себя медикаментозную терапию, мезотерапии и использование специальных косметических средств.
Все нижеперечисленные методы специалист советует применять только после осмотра дерматолога:
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