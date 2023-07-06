Проблема, с которой сталкиваются не только летом! Вросшие волосы: причины появления и как от них избавиться

Нередко люди, регулярно бреют ту или иную часть тела могут столкнуться с различными проблемами, в том числе и с врастанием волос. Это является одной из самых популярных проблем, особенно в области ног. Но почему это происходит и как с этим бороться знают далеко не все.

В материале ты узнаешь о причинах врастания волос и что делать в таком случае.

Вросшие волосы — что это такое

Вросшие волосы — это состояние, когда волосок растет обратно в кожу, вместо того, чтобы вырасти наружу. Это может произойти, когда волосы брили раньше и теперь они растут назад с косым концом, вместо того, чтобы расти прямо.

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Причины появления

Вросшие волосы являются распространенным следствием бритья. Это одна из наиболее распространенных причин врастания. Когда ты бреешь волосы, они могут отрастать с заостренным концом, который может проникнуть обратно в кожу. Также важно следить за лезвием для бритья — оно не должно быть тупым.

Если обратиться к генетике — чаще всего волосы врастают у людей с темными, вьющимися и жесткими волосами.

Причина появления таких волосков на ногах может скрываться и в уходе за кожей тела. Если ты слишком часто пользуешься скрабами — будь готов(-а) к появлению такой проблемы.

Еще одной причиной врастания волос является кожа. Если она слишком сухая или имеет большое количество огрубевших клеток — волосы могут иметь трудности пробить поверхность кожи при отрастании.

Как убрать вросшие волосы

Если ты столкнулся(-лась) с такой проблемой советуем придерживаться таких рекомендаций:

Если ты пользуешься бритвой для удаления волос — тщательно подготовься к этой процедуре: распарь кожу и не забудь воспользоваться кремами, пенками или мылом для бритья. Старайся не бриться против направления роста волос и не тянуть кожу. Убедись, что лезвие бритвы всегда острое. После каждого бритья обязательно промывай бритву водой. Два раза в неделю используй скраб, а затем наноси успокаивающий крем. Возможно, тебе не подходит твой метод удаления волос. Попробуй поискать другой способ, если проблема продолжается.

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