Проблема, з якою стикаються не лише влітку! Вросле волосся: причини появи та як від нього позбавитися

Нерідко люди, що регулярно голять ту чи іншу частину тіла, можуть стикнутися зі вростанням волосся. Це є однією з найпоширеніших проблем, а особливо в ділянці ніг. Та чому так відбувається і як з цим боротися, знають далеко не усі.

У матеріалі ти дізнаєшся про причини вростання волосся та що робити у такому випадку.

Вросле волосся — що це таке

Вросле волосся — це стан, коли волосинка росте назад в шкіру, замість того, щоб вирости назовні. Це може відбутися, коли волосся голили раніше і тепер воно росте назад з косим кінцем, замість того, щоб рости прямо.

Зараз також дивляться

Причини появи

Вросле волосся є поширеним наслідком гоління. Це одна з найбільш розповсюджених причин вростання. Коли ти голиш волосся, воно може відростати з загостреним кінцем, що може проникнути назад у шкіру. Також важливо слідкувати за лезом для гоління — воно не має бути тупим.

Якщо звернутися до генетики — найчастіше волосся вростає у людей, що мають темне, кучеряве та жорстке волосся.

Причина появи таких волосків на ногах може ховатися й у догляді за шкірою тіла. Якщо ти занадто часто користуєшся скрабами — будь готовий(-ва) до появи такої проблеми.

Ще однією причиною вростання волосся є шкіра. Якщо вона занадто суха чи має велику кількість загрубілих клітин — волосся може мати труднощі пробити поверхню шкіри при відростанні.

Як прибрати вросле волосся

Якщо ти стикнувся(-лася) з такою проблемою, радимо дотримуватися наступних рекомендацій:

Якщо ти користуєшся бритвою для видалення волосся — ретельно підготуйся до цієї процедури: розпар шкіру і не забудь скористатися кремами, пінками або милом для гоління. Намагайся не голитися проти напрямку росту волосся і не тягнути шкіру. Переконайся, що лезо бритви завжди гостре. Після кожного гоління обов’язково промивай бритву водою. Два рази на тиждень використовуй скраб, а потім нанось заспокійливий крем. Можливо, тобі не підходить твій метод видалення волосся. Спробуй пошукати інший спосіб, якщо проблема продовжується.

Раніше ми розповідали, як одягатися на роботу влітку.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!