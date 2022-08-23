Лазерна епіляція: чи шкідлива для здоров’я і які міфи про неї варто забути

Лазерне видалення волосся вже давно зайняло одне з провідних місць в індустрії краси та потіснило інші методи. Його активно використовують салони краси в Україні та Європі.
Втім, активно поширюється міф, що лазерна епіляція шкідлива для здоров’я. Хоча цей метод набагато безпечніший, ефективніший і безболісніший, ніж варварські способи депіляції, які справді можуть спровокувати різні проблеми.
Але чи шкідлива лазерна епіляція насправді? Навколо неї стільки міфів, що їх давно вже час розвінчати.
Ця методика не шкідлива і підходить жінкам, що не народжували.
Ця методика не шкідлива і підходить жінкам, що не народжували.
Під час виношування дитини у жінки змінюється гормональний фон, через що іноді з’являється пігментація, непередбачувано прокидаються волосяні фолікули, що знаходяться в стадії телогена.
Але це не головне: у майбутньої мами часто посилюється чутливість, а больовий поріг знижується. Процедура зможе викликати виражені неприємні відчуття, а вони здатні привести в тонус матку, що може призвести до переривання вагітності. Саме тому в цей делікатний період не рекомендується будь-яка епіляція.
Лазерна епіляція не шкідлива, а навпаки, виявляє бактерицидні та коагуляційні властивості. Вона активує регенерацію клітин та покращує обмінні процеси.
Лазерна епіляція не шкідлива, а навпаки, виявляє бактерицидні та коагуляційні властивості. Вона активує регенерацію клітин та покращує обмінні процеси.
Часто в гонитві за гладенькою та оксамитовою шкірою люди ігнорують усі обмеження. Але кожна косметологічна послуга має протипоказання, і епіляція лазером — не виняток.
Іноді краще відмовитися від неї, ніж потім мати неприємні наслідки.
А вони будуть, якщо не підійти до процесу з усією відповідальністю. Нерідко результатом такої необдуманої поведінки стають шкіряні дефекти та загострення хронічних захворювань. Доведеться довго відновлювати здоров’я, витрачаючи час та кошти.
Цілком безпечною процедура буває тільки в тих випадках, коли:
EpiLaser
До того ж будь-яка студія чи клініка, які піклується про клієнтів та свою репутацію, повинна мати відповідне професійне обладнання та кваліфікованих співробітників.
Ігнорування хоча б одного пункту може призвести до різних проблем зі здоров’ям, причому не тільки до дефектів шкірного покриву (опіків, дрібних прищиків, сверблячки та подразнення).
Ігнорування хоча б одного пункту може призвести до різних проблем зі здоров’ям, причому не тільки до дефектів шкірного покриву (опіків, дрібних прищиків, сверблячки та подразнення).
Тому так важливо зробити правильний вибір салону. Усім, хто зважився на лазерну епіляцію, варто поцікавитись кваліфікацією лікаря та встановленою апаратурою. Пройти попередню консультацію косметолога і, якщо є серйозні протипоказання, — слід відмовитися.
Одним із найкращих місць у Києві вважається центр лазерної епіляції ЕпіЛазер, про що свідчать відгуки клієнтів. Серед їхнього апаратурного забезпечення — найновіша лазерна тріо кластерна гібридна установка.
Вона поєднує в собі технології відразу трьох лазерів: Александритового, Діодного та Неодимового, завдяки чому ефективно видаляє волоски будь-якого відтінку та з різним фототипом шкіри.
Проводять 3D-епіляцію кваліфіковані лікарі-косметологи, які мають достатній досвід роботи на цьому устаткуванні. Докладніше читай на сайті компанії epilaser.com.ua. Тут можна записатися на епіляцію, поставити запитання, дізнатися ціну першого відвідування або орієнтовну вартість повного курсу.
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