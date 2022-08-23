Лазерна епіляція: чи шкідлива для здоров’я і які міфи про неї варто забути

Лазерне видалення волосся вже давно зайняло одне з провідних місць в індустрії краси та потіснило інші методи. Його активно використовують салони краси в Україні та Європі.

Втім, активно поширюється міф, що лазерна епіляція шкідлива для здоров’я. Хоча цей метод набагато безпечніший, ефективніший і безболісніший, ніж варварські способи депіляції, які справді можуть спровокувати різні проблеми.

Основні помилки

Але чи шкідлива лазерна епіляція насправді? Навколо неї стільки міфів, що їх давно вже час розвінчати.

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Провокує рак. Ні, лазерний промінь просто не здатний викликати рак. Однак він може впливати на потенційно небезпечні новоутворення, наприклад, пігментні невуси. Тому спочатку лікар обов’язково оглядає пацієнта та визначає ділянки, де не можна використовувати його.

Ні, лазерний промінь просто не здатний викликати рак. Однак він може впливати на потенційно небезпечні новоутворення, наприклад, пігментні невуси. Тому спочатку лікар обов’язково оглядає пацієнта та визначає ділянки, де не можна використовувати його. Безпліддя. Лазер не провокує цю патологію, оскільки довжина променя настільки мала, що під час епіляції він проникає лише на кілька міліметрів в епідерму і не впливає на внутрішні органи, зокрема й репродуктивну систему.

Ця методика не шкідлива і підходить жінкам, що не народжували.

Негативно позначається на вагітності. Справді, лазерну епіляцію під час вагітності робити не рекомендується. Але не тому, що вона має тератогенні властивості, тобто шкідливо впливає на ембріогенез. Причина зовсім інша.

Під час виношування дитини у жінки змінюється гормональний фон, через що іноді з’являється пігментація, непередбачувано прокидаються волосяні фолікули, що знаходяться в стадії телогена.

Але це не головне: у майбутньої мами часто посилюється чутливість, а больовий поріг знижується. Процедура зможе викликати виражені неприємні відчуття, а вони здатні привести в тонус матку, що може призвести до переривання вагітності. Саме тому в цей делікатний період не рекомендується будь-яка епіляція.

Опромінення організму. Промінь впливає цілеспрямовано, чітко фокусуючись на цілі (волосині та фолікулі). Він не має жорсткого гамма-випромінювання, а тому не діє негативно на організм.

Лазерна епіляція не шкідлива, а навпаки, виявляє бактерицидні та коагуляційні властивості. Вона активує регенерацію клітин та покращує обмінні процеси.

Недооцінка ризику

Часто в гонитві за гладенькою та оксамитовою шкірою люди ігнорують усі обмеження. Але кожна косметологічна послуга має протипоказання, і епіляція лазером — не виняток.

Іноді краще відмовитися від неї, ніж потім мати неприємні наслідки.

А вони будуть, якщо не підійти до процесу з усією відповідальністю. Нерідко результатом такої необдуманої поведінки стають шкіряні дефекти та загострення хронічних захворювань. Доведеться довго відновлювати здоров’я, витрачаючи час та кошти.

У яких випадках лазерна епіляція не шкідлива?

Цілком безпечною процедура буває тільки в тих випадках, коли:

суворо дотримуються умови підготовки та правила техніки безпеки під час роботи на лазерній установці;

кожен сеанс проводить досвідчений спеціаліст, а не пересічний співробітник без медичної освіти, який пройшов підготовчі одноденні курси.

До того ж будь-яка студія чи клініка, які піклується про клієнтів та свою репутацію, повинна мати відповідне професійне обладнання та кваліфікованих співробітників.

Ігнорування хоча б одного пункту може призвести до різних проблем зі здоров’ям, причому не тільки до дефектів шкірного покриву (опіків, дрібних прищиків, сверблячки та подразнення).

Тому так важливо зробити правильний вибір салону. Усім, хто зважився на лазерну епіляцію, варто поцікавитись кваліфікацією лікаря та встановленою апаратурою. Пройти попередню консультацію косметолога і, якщо є серйозні протипоказання, — слід відмовитися.

Де зробити процедуру?

Одним із найкращих місць у Києві вважається центр лазерної епіляції ЕпіЛазер, про що свідчать відгуки клієнтів. Серед їхнього апаратурного забезпечення — найновіша лазерна тріо кластерна гібридна установка.

Вона поєднує в собі технології відразу трьох лазерів: Александритового, Діодного та Неодимового, завдяки чому ефективно видаляє волоски будь-якого відтінку та з різним фототипом шкіри.

Проводять 3D-епіляцію кваліфіковані лікарі-косметологи, які мають достатній досвід роботи на цьому устаткуванні. Докладніше читай на сайті компанії epilaser.com.ua. Тут можна записатися на епіляцію, поставити запитання, дізнатися ціну першого відвідування або орієнтовну вартість повного курсу.

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