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Лазерна епіляція: чи шкідлива для здоров’я і які міфи про неї варто забути

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Серпня 2022, 16:00
Чи небезпечна лазерна епіляція для здоров'я
Фото: EpiLaser

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