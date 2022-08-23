Лазерная эпиляция: вредна ли для здоровья и какие мифы о ней стоит забыть

Лазерное удаление волос давно заняло одно из ведущих мест в индустрии красоты и потеснило другие методы. Его активно используют салоны красоты в Украине и Европе.

Но активно распространяется миф, что лазерная эпиляция может нести вред для здоровья. Хотя этот метод гораздо более безопасный, эффективный и безболезненный, чем варварские способы депиляции, которые действительно могут спровоцировать различные проблемы.

Основные ошибки

Но вредна ли лазерная эпиляция на самом деле? Вокруг нее столько мифов, что их давно пора развенчать.

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Провоцирует рак. Нет, лазерный луч просто не способен вызвать рак. Однако он может влиять на потенциально опасные новообразования, например, пигментные невусы. Поэтому сначала врач обязательно осматривает пациента и определяет участки, где его нельзя использовать.

Нет, лазерный луч просто не способен вызвать рак. Однако он может влиять на потенциально опасные новообразования, например, пигментные невусы. Поэтому сначала врач обязательно осматривает пациента и определяет участки, где его нельзя использовать. Бесплодие. Лазер не провоцирует эту патологию, поскольку длина луча настолько мала, что во время эпиляции он проникает всего на несколько миллиметров в эпидерму и не влияет на внутренние органы, в том числе и на репродуктивную систему.

Эта методика не вредна и подходит нерожавшим женщинам.

Отрицательно сказывается на беременности. В самом деле, лазерную эпиляцию при беременности делать не рекомендуется. Но не потому, что она обладает тератогенными свойствами, то есть вредно влияет на эмбриогенез. Причина совсем в другом.

Во время вынашивания ребенка у женщины меняется гормональный фон, из-за чего иногда появляется пигментация, непредсказуемо просыпаются волосяные фолликулы, находящиеся в стадии телогена.

Но это не главное: у будущей матери часто усиливается чувствительность, а болевой порог снижается. Процедура сможет вызвать выраженные неприятные ощущения, они способны привести в тонус матку, что может привести к прерыванию беременности. Именно поэтому в этот щепетильный период не рекомендуется какая-либо эпиляция.

Облучение организма. Луч воздействует целенаправленно, четко фокусируясь на цели (волосе и фолликуле). Он не имеет жесткого гамма-излучения, а потому не действует негативно на организм.

Лазерная эпиляция не вредна, а напротив, проявляет бактерицидные и коагуляционные свойства. Она активирует регенерацию клеток и улучшает обменные процессы.

Недооценка риска

Часто в погоне за гладкой и бархатной кожей люди игнорируют все ограничения. Но каждая косметологическая услуга имеет противопоказания, и эпиляция лазером — не исключение.

Иногда лучше отказаться от нее, чем потом наблюдать неприятные последствия.

А они будут, если не подойти к процессу со всей ответственностью. Часто результатом такого необдуманного поведения становятся кожные дефекты и обострение хронических заболеваний. Придется долго восстанавливать здоровье, отдавая время и деньги.

В каких случаях лазерная эпиляция не вредна?

Совершенно безопасной процедура бывает только в тех случаях, когда:

строго соблюдают условия подготовки и правила техники безопасности при работе на лазерной установке;

каждый сеанс проводит опытный специалист, а не рядовой сотрудник без медицинского образования, прошедший подготовительные однодневные курсы.

К тому же любая студия или клиника, заботящаяся о клиентах и ​​своей репутации, должна иметь соответствующее профессиональное оборудование и квалифицированных сотрудников.

Игнорирование хотя бы одного пункта может привести к разным проблемам со здоровьем, причем не только к дефектам кожного покрова (ожогам, мелким прыщикам, зуду и раздражению).

Поэтому так важно сделать верный выбор салона. Всем, кто решился на лазерную эпиляцию, следует поинтересоваться квалификацией врача и установленной аппаратурой. Пройти предварительную консультацию косметолога и, если есть серьезные противопоказания, следует отказаться.

Где сделать процедуру?

Одним из лучших мест в Киеве считается центр лазерной эпиляции ЭпиЛазер, о чем свидетельствуют отзывы клиентов. Среди их аппаратурного обеспечения — новейшая лазерная трио кластерная гибридная установка.

Она сочетает в себе технологии сразу трех лазеров: Александритового, Диодного и Неодимового, благодаря чему эффективно удаляет волоски любого оттенка и с разным фототипом кожи.

Проводят 3D-эпиляцию квалифицированные врачи-косметологи, обладающие достаточным опытом работы на этом оборудовании. Подробнее читайте на сайте компании epilaser.com.ua. Здесь можно записаться на эпиляцию, задать вопрос, узнать цену первого посещения или ориентировочную стоимость полного курса.

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