Как ускорить или замедлить метаболизм? Нутрициолог рассказала обо всех секретах обмена веществ

Его часто обвиняют в избыточном или недостаточном весе. Стремятся замедлить или ускорить, но забывают об элементарных правилах питания.

В материале мы рассказываем, что влияет на скорость обмена веществ, какие продукты ускоряют метаболизм, а какие — его замедляют.

Что влияет на скорость метаболизма

О скорости метаболизма, полезных пищевых привычках и примере меню для ускорения обмена веществ рассказала Украинской правде диетолог и нутрициолог Ольга Полюхович.

Метаболизм влияет не только на наш вес, но и на физическое и психологическое здоровье, эстетический вид тела, поэтому важно знать, что влияет на обмен веществ и как взаимодействовать с ним.

В метаболизме принимают участие все виды пищевых продуктов — белки, полезный холестерин, полиненасыщенные жиры, сложные углеводы, клетчатка и органические кислоты.

Однако не только продукты влияют на скорость и качество метаболизма, но и возраст, пол, строение тела, состояние здоровья, наличие или отсутствие заболеваний, режим дня, полезные привычки (спорт, питье воды), стресс, количество и качество сна.

Какие продукты ухудшают метаболизм

Основными продуктами, которые замедляют метаболизм, являются консервы, мясные изделия, полуфабрикаты, промышленные сладости. В них высокое содержание соли, сахара, приправ и консервантов.

В список “антипродуктов” входят и мучные изделия — хлеб из муки высшего сорта (белой), выпечка, пирожные и т.д.

Сладкие и жареные продукты также замедляют метаболизм. Лучше отдать предпочтение запеканию и отвариванию продуктов. Из напитков, которые существенно ухудшают обмен веществ, диетолог выделяет кофе и пиво.

Чтобы унормировать метаболизм, нужно следить за количеством потребляемых продуктов и не злоупотреблять или не пренебрегать какими-либо конкретными. Помни и о времени ужина.

Ужинать нужно за три — четыре часа до сна. Лучше — до 20:00. Средний интервал между приемами пищи должен быть также три — четыре часа.

Как ускорить метаболизм: питание и полезные привычки

Пытаться ускорить метаболизм медикаментами не стоит. Проконсультируйся с врачом, если тебе нужно наладить обмен веществ. А для безопасного ускорения можно завести несколько полезных привычек:

Настрой режим сна. Ложись спать до 23:30 и спи минимум семь часов. Каждое утро запускай организм стаканом теплой воды и делай зарядку. Не забывай о трех полноценных приемах пищи и одном небольшом перекусе. Не ешь, если не чувствуешь голода. Двигайся в течение дня. Если у тебя сидячая работа, делай перерывы на зарядку. Выпивай свою норму воды. Приблизительный расчет такой: 30 мл на 1 кг массы. К воде можно добавить лимон, если тебе сложно пить чистую. Питайся полноценно и разнообразно, ешь натуральные продукты.

90% твоего питания должно приносить пользу. А 10% можно оставить на сладости и прочее.

Меню для ускорения метаболизма

Диетолог привела в пример меню для ускорения метаболизма. Оно недорогое и питательное. Поэтому питаться сбалансировано и с пользой для здоровья проще, чем кажется.

Завтрак — рис со сливочным маслом и шпинатом, вареное яйцо, овощной салат из моркови и свеклы с добавлением укропа и льняного масла. До приема пищи можно есть киви.

Перекус — для перекуса подойдет кусочек сыра или черного шоколада с кофе.

Обед — на обед можно приготовить гречневую кашу с добавлением масла грецкого ореха, тушеную курицу с овощами, печеное яблоко с корицей и орехами.

Ужин — на ужин для ускорения метаболизма можно съесть зеленый салат и запеченную рыбу с лимоном и травами.

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