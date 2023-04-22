Как ускорить или замедлить метаболизм? Нутрициолог рассказала обо всех секретах обмена веществ

Его часто обвиняют в избыточном или недостаточном весе. Стремятся замедлить или ускорить, но забывают об элементарных правилах питания.
В материале мы рассказываем, что влияет на скорость обмена веществ, какие продукты ускоряют метаболизм, а какие — его замедляют.
О скорости метаболизма, полезных пищевых привычках и примере меню для ускорения обмена веществ рассказала Украинской правде диетолог и нутрициолог Ольга Полюхович.
Метаболизм влияет не только на наш вес, но и на физическое и психологическое здоровье, эстетический вид тела, поэтому важно знать, что влияет на обмен веществ и как взаимодействовать с ним.
В метаболизме принимают участие все виды пищевых продуктов — белки, полезный холестерин, полиненасыщенные жиры, сложные углеводы, клетчатка и органические кислоты.
Однако не только продукты влияют на скорость и качество метаболизма, но и возраст, пол, строение тела, состояние здоровья, наличие или отсутствие заболеваний, режим дня, полезные привычки (спорт, питье воды), стресс, количество и качество сна.
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Основными продуктами, которые замедляют метаболизм, являются консервы, мясные изделия, полуфабрикаты, промышленные сладости. В них высокое содержание соли, сахара, приправ и консервантов.
В список “антипродуктов” входят и мучные изделия — хлеб из муки высшего сорта (белой), выпечка, пирожные и т.д.
Сладкие и жареные продукты также замедляют метаболизм. Лучше отдать предпочтение запеканию и отвариванию продуктов. Из напитков, которые существенно ухудшают обмен веществ, диетолог выделяет кофе и пиво.
Чтобы унормировать метаболизм, нужно следить за количеством потребляемых продуктов и не злоупотреблять или не пренебрегать какими-либо конкретными. Помни и о времени ужина.
Ужинать нужно за три — четыре часа до сна. Лучше — до 20:00. Средний интервал между приемами пищи должен быть также три — четыре часа.
Пытаться ускорить метаболизм медикаментами не стоит. Проконсультируйся с врачом, если тебе нужно наладить обмен веществ. А для безопасного ускорения можно завести несколько полезных привычек:
90% твоего питания должно приносить пользу. А 10% можно оставить на сладости и прочее.
90% твоего питания должно приносить пользу. А 10% можно оставить на сладости и прочее.
Диетолог привела в пример меню для ускорения метаболизма. Оно недорогое и питательное. Поэтому питаться сбалансировано и с пользой для здоровья проще, чем кажется.
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