Як пришвидшити чи сповільнити метаболізм? Нутриціологиня розповіла про всі секрети обміну речовин

Його часто звинувачують у надмірній або недостатній вазі. Прагнуть сповільнити чи пришвидшити, та забувають про елементарні правила харчування.
У матеріалі ми розповідаємо, що впливає на швидкість обміну речовин — які продукти пришвидшують метаболізм, а які — його сповільнюють.
Про швидкість метаболізму, корисні харчові звички та приклад меню для пришвидшення обміну речовин розповіла Українській правді дієтологиня та нутриціологиня Ольга Полюхович.
Метаболізм впливає не лише на нашу вагу, а й на фізичне та психологічне здоров’я, естетичний вигляд тіла, тому варто знати, що впливає на обмін речовин та як з ним взаємодіяти.
У метаболізмі беруть участь усі види харчових продуктів — білки, корисний холестерин, поліненасичені жири, складні вуглеводи, клітковина та органічні кислоти.
Однак не лише продукти впливають на швидкість і якість метаболізму, а й вік, стать, будова тіла, стан здоров’я, наявність чи відсутність захворювань, режим дня, корисні звички (спорт, пиття води), стреси, кількість та якість сну.
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Основними продуктами, які сповільнюють метаболізм, є консерви, м’ясні вироби, напівфабрикати, промислові солодощі. У них високий вміст солі, цукру, приправ та різноманітних консервантів.
До “антипродуктів” входять і борошняні вироби — хліб із борошна найвищого сорту (білого), випічка, тістечка тощо.
Солодкі та смажені продукти також погіршують метаболізм. Краще віддати перевагу запіканню та відварюванню продуктів. З напоїв, які суттєво сповільнюють обмін речовин, дієтологиня виокремлює каву та пиво.
Щоб унормувати метаболізм, потрібно слідкувати за кількістю спожитих продуктів та не зловживати або не нехтувати якимись конкретними. Пам’ятай і про час вечері.
Вечеряти потрібно за три – чотири години до сну. Найкраще — до 20:00. Середній інтервал між прийомами їжі повинен бути також три – чотири години.
Намагатися пришвидшити метаболізм медикаментами не варто. Проконсультуйся з лікарем, якщо тобі потрібно налагодити обмін речовин. А для безпечного пришвидшення можна набути кілька корисних звичок:
90% твого харчування має приносити користь. А 10% можна залишити на солодощі та інше.
90% твого харчування має приносити користь. А 10% можна залишити на солодощі та інше.
Дієтологиня навела приклад меню для пришвидшення метаболізму. Воно недороге і поживне. Тому харчуватися збалансовано і з користю для здоров’я простіше, ніж здається.
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