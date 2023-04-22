Як пришвидшити чи сповільнити метаболізм? Нутриціологиня розповіла про всі секрети обміну речовин

Його часто звинувачують у надмірній або недостатній вазі. Прагнуть сповільнити чи пришвидшити, та забувають про елементарні правила харчування.

У матеріалі ми розповідаємо, що впливає на швидкість обміну речовин — які продукти пришвидшують метаболізм, а які — його сповільнюють.

Що вливає на швидкість метаболізму

Про швидкість метаболізму, корисні харчові звички та приклад меню для пришвидшення обміну речовин розповіла Українській правді дієтологиня та нутриціологиня Ольга Полюхович.

Метаболізм впливає не лише на нашу вагу, а й на фізичне та психологічне здоров’я, естетичний вигляд тіла, тому варто знати, що впливає на обмін речовин та як з ним взаємодіяти.

У метаболізмі беруть участь усі види харчових продуктів — білки, корисний холестерин, поліненасичені жири, складні вуглеводи, клітковина та органічні кислоти.

Однак не лише продукти впливають на швидкість і якість метаболізму, а й вік, стать, будова тіла, стан здоров’я, наявність чи відсутність захворювань, режим дня, корисні звички (спорт, пиття води), стреси, кількість та якість сну.

Які продукти погіршують метаболізм

Основними продуктами, які сповільнюють метаболізм, є консерви, м’ясні вироби, напівфабрикати, промислові солодощі. У них високий вміст солі, цукру, приправ та різноманітних консервантів.

До “антипродуктів” входять і борошняні вироби — хліб із борошна найвищого сорту (білого), випічка, тістечка тощо.

Солодкі та смажені продукти також погіршують метаболізм. Краще віддати перевагу запіканню та відварюванню продуктів. З напоїв, які суттєво сповільнюють обмін речовин, дієтологиня виокремлює каву та пиво.

Щоб унормувати метаболізм, потрібно слідкувати за кількістю спожитих продуктів та не зловживати або не нехтувати якимись конкретними. Пам’ятай і про час вечері.

Вечеряти потрібно за три – чотири години до сну. Найкраще — до 20:00. Середній інтервал між прийомами їжі повинен бути також три – чотири години.

Як пришвидшити метаболізм: харчування та корисні звички

Намагатися пришвидшити метаболізм медикаментами не варто. Проконсультуйся з лікарем, якщо тобі потрібно налагодити обмін речовин. А для безпечного пришвидшення можна набути кілька корисних звичок:

Налагодь режим сну. Лягай спати до 23:30 і спи щонайменше сім годин. Щоранку запускай організм склянкою теплої води та роби зарядку. Не забувай про три повноцінні прийоми їжі та один невеликий перекус. Не їж, якщо не відчуваєш голоду. Рухайся протягом дня. Якщо в тебе сидяча робота, роби перерви на зарядку. Випивай свою норму води. Приблизний розрахунок такий: 30 мл на 1 кг маси. До води можна додати лимон, якщо тобі складно пити чисту. Харчуйся повноцінно та різноманітно, їж натуральні продукти.

90% твого харчування має приносити користь. А 10% можна залишити на солодощі та інше.

Меню для пришвидшення метаболізму

Дієтологиня навела приклад меню для пришвидшення метаболізму. Воно недороге і поживне. Тому харчуватися збалансовано і з користю для здоров’я простіше, ніж здається.

Сніданок — рис з вершковим маслом та шпинатом, варене яйце, овочевий салат з моркви та буряку з додаванням кропу та лляної олії. До прийому їжі можна їсти ківі.

Перекус — для перекусу підійде шматочок сиру або чорного шоколаду з кавою.

Обід — на обід можна приготувати гречану кашу з додаванням олії волоського горіха, тушковану курку з овочами, печене яблуко з корицею та горіхами.

Вечеря — на вечерю для пришвидшення метаболізму можна з’їсти зелений салат та запечену рибу з лимоном і травами.

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