Міфи про важливість сніданку: чи пов’язаний він з метаболізмом, ожирінням та здоров’ям

Наше харчування безпосередньо пов’язане з емоційним здоров’ям, енергією та якістю нашого дня. Для того, щоб дослідити цей зв’язок, започаткували науку нутриціологію.

Вона вивчає, як певна їжа впливає на наш шлунок і мозок. Однак щодо того, коли їсти та скільки разів на день, є безліч протилежних думок.

Особливі дискусії виникають щодо сніданку. Одні вважають, що цей прийом їжі головний та обов’язковий, інша ж група наводить контраргументи.

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Дієтологиня та гастроентерологиня Оксана Скиталінська розповіла, чи справді такий важливий сніданок і чи варто змушувати себе снідати, якщо не хочеться.

Культ сніданку — маркетинг

Мало хто знає, що популярність сніданку та його надважливість придумали маркетологи, щоб збільшити популярність своїх продуктів.

Серед таких були виробники кукурудзяних пластівців, бекону, горішків з родзинками для швидких сніданків.

Щоб підсилити ефект рекламної кампанії, вони стверджували, що важливість сніданку підтверджують експертні думки. Втім, це лише слова, які не підкріплені фактами.

Сніданок і стереотипи

Одним із найбільших харчових стереотипів, стверджує Оксана, є важливість сніданку.

Нас лякали ожирінням, камінням у жовчному, поганим самопочуттям та погіршенням здоров’я і ще тисячами подібних недоведених тверджень.

Через це люди одразу після пробудження йдуть на кухню, зрідка приймають душ чи роблять зарядку перед сніданком. Але ж далеко не всі справді потребують сніданку.

Лікарка стверджує, що немає нічого обов’язкового у харчуванні — треба виходити з індивідуальних інтуїтивних потреб. Це саме стосується і вибору продуктів.

Розвінчуємо міфи

Знизиться метаболізм. Нас лякали, що якщо не снідати, то сповільниться метаболізм, та це зовсім не так.

Метаболізм — це система біохімічних перетворень, внаслідок яких поживні речовини потрапляють в організм, засвоюються, а продукти обміну виводяться.

Хоч і були наукові дослідження, де у висновку було доведено критичну важливість сніданку, однак вони тривали не більше ніж місяць, а цього замало для глобальних висновків та масових рекомендацій.

Насправді ж відповідальними за обмін речовин еволюція призначила: гени, мікробіом, гормони, склад та якість їжі, стрес тощо.

Я наберу зайву вагу або отримаю ожиріння

На те, чи набере людина зайву вагу, впливає величина стандартної порції, продукти, якими харчується людина протягом дня, наявність чи відсутність фізичної активності, а також загальний спосіб життя.

У 2019 році Brststh Medical Journal оприлюднив огляд та аналіз 52 досліджень, які стосувалися пропущеного сніданку. В результаті можна було опиратися лише на 11 з них, адже інші не відповідали вимогам проведення експерименту.

Виявилося, що сніданок ніяк не впливає на метаболізм. Навпаки, якщо пропустити перший прийом їжі, можна дієво скинути зайве.

Користь пропущеного сніданку

А що як пропускати сніданок час від часу навіть корисно? За таким принципом побудована система інтервального голодування, і вона має очевидні плюси.

Річ у тім, що, подовжуючи інтервал між прийомами їжі, ми знижуємо рівень інсуліну та оздоровлюємо мікробіом.

Через чотири – шість годин без їжі деякі мікроби починають розмножуватися та їсти слиз на слизовій оболонці кишечника. Це сприяє видаленню токсинів, а поживним речовинам простіше потрапити в організм.

Чи можна снідати?

Снідати чи ні — справа особистої потреби та комфорту. Однак дуже важливо, які продукти ти вживаєш. Відтак Оксана Скиталінська радить вживати більше овочів, зелені, ягід та фруктів.

Також не забувай про продукти ферментації, прянощі, бобові та горіхи.

Які твої найтиповіші помилки в сніданках, розповіла нутриціологиня — деталі читай у нашому матеріалі.

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