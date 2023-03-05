Мифы о важности завтрака: связан ли он с метаболизмом, ожирением и здоровьем

Наше питание напрямую связано с эмоциональным здоровьем, энергией и качеством нашего дня. Для того чтобы исследовать эти связи, была создана наука нутрициология.

Она изучает, как определенная пища влияет на наш желудок и мозг. Однако о том, когда есть и сколько раз в день, существует множество противоположных мнений.

Особые дискуссии возникают по поводу завтрака. Одни считают, что этот прием пищи главный и обязателен, другая группа приводит контраргументы.

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Диетолог и гастроэнтеролог Оксана Скиталинская рассказала, действительно ли такой важный завтрак и стоит ли заставлять себя кушать утром, если не хочется.

Культ завтрака — маркетинг

Немногие знают, что популярность завтрака и его чрезвычайную важность придумали маркетологи, чтобы повысить популярность своих продуктов.

Среди таких были производители кукурузных быстрых хлопьев для завтрака, бекона, орешков с изюмом.

Чтобы усилить эффект своей рекламной компании, они отмечали, что важность завтрака подтверждают экспертные мнения. Впрочем, это всего лишь слова, которые не подкреплены реальными фактами.

Завтрак и стереотипы

Одним из самых больших пищевых стереотипов, утверждает Оксана, является важность завтрака.

Нас пугали ожирением, камнями в желчном, плохим самочувствием и ухудшением здоровья и еще тысячей подобных недоказанных утверждений.

В результате люди сразу после пробуждения идут на кухню, изредка принимают душ или делают зарядку перед завтраком. Но ведь далеко не все действительно нуждаются в завтраке.

Врач утверждает, что нет ничего обязательного в питании — нужно исходить из индивидуальных интуитивных потребностей. То же самое касается и выбора продуктов.

Развеиваем мифы

Снизится метаболизм. Нас пугали, что если не завтракать, то замедлится метаболизм, но это совсем не так.

Метаболизм — это система биохимических превращений, в результате которых питательные вещества попадают в организм, усваиваются, а продукты обмена выводятся.

Хотя и были научные исследования, где в заключении была доказана критическая важность завтрака, однако они длились не более месяца, а этого мало для глобальных выводов и массовых рекомендаций.

На самом же деле ответственными за обмен веществ эволюция назначила: гены, микробиом, гормоны, состав и качество пищи, стресс и т.д.

Я наберу лишний вес или получу ожирение

На набор лишнего веса влияет величина стандартной порции, продукты, которыми питается человек в течение дня, наличие или отсутствие физической активности, а также общий образ жизни.

В 2019 году Brststh Medical Journal обнародовал обзор и анализ 52 исследований, касающихся пропущенного завтрака. В результате можно было опираться только на 11 из них, ведь другие не отвечали требованиям эксперимента.

Оказалось, что завтрак никак не влияет на метаболизм. Наоборот, пропуск первого приема пищи является действенным способом сбросить лишнее.

Польза завтрака

А что если пропускать завтрак иногда даже полезно? По такому принципу построена система интервального голодания, и у нее есть очевидные плюсы.

Дело в том, что, увеличивая интервал между приемами пищи, мы понижаем уровень инсулина и оздоравливаем микробиом.

Через четыре – шесть часов без еды некоторые микробы начинают размножаться и есть слизь на слизистой кишечника. Это способствует удалению токсинов, а питательным веществам проще попасть в организм.

Можно ли завтракать?

Завтракать или нет — дело индивидуальной потребности и комфорта. Однако очень важно, какие продукты ты употребляешь. Оксана Скиталинская советует употреблять больше овощей, зелени, ягод и фруктов.

Также не забывай о продуктах ферментации, пряностях, бобовых и орехах.

Какие твои самые типичные ошибки в завтраках, рассказала нутрициолог — детали читай в нашем материале.

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