“Як зрозуміти, чи підходить мені інтервальне голодування?”

Бажання покращити самопочуття та вдосконалити свою фігуру до бажаних об’ємів може з’явитись у будь-кого. Тому часто хтось звертає увагу на дієти, а декого може зацікавити й інтервальне голодування.

Така перерва у харчуванні зазвичай передбачає, що людина буде їсти усе бажане у певний період доби, а весь інший час — її шлунок відпочиватиме.

Однак не всім такий шлях підходить. Тому нутриціологиня Анастасія Голобородько детальніше розповіла про інтервальне голодування та пояснила, кому варто від нього утриматись.

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Що таке інтервальне голодування

Інтервальне голодування — це режим харчування, який передбачає наявність чергування між прийомами їжі та голодування.

Зазвичай це певна перерва, як вночі, коли організм спить. Інтервальне голодування впроваджують, щоб покращити метаболізм, знизити обсяг жирової тканини та навіть збільшити м’язову масу.

Оптимальний варіант інтервального голодування — до 22 годин, хоча багатьом людям не рекомендується перевищувати відмітку й у 14 годин.

Пауза чудово покращує метаболізм жирів та секрецію гормону росту, працює з мітохондріями та композицією тіла. 12 годин — золотий стандарт для всіх.

Проте існують певні протипоказання, з якими не рекомендується впроваджувати інтервальне голодування.

Протипоказання інтервальному голодуванню

вагітність та грудне вигодовування;

індекс маси тіла нижче за 20, оскільки це занадто низька вага;

розлади харчової поведінки;

проблеми з серцем (можна тільки після консультації з фахівцем);

патології щитоподібної залози (зі стрибками інсуліну та кортизолу);

порушення вуглеводного обміну (з високим інсуліном, стрибками глюкози);

великий життєвий стрес;

загострення шлунково-кишкового тракту (особливо це стосується жовчного).

Що потрібно пам’ятати про інтервальне голодування

Здорова пауза у прийомах їжі — це період після ранньої вечері та до раннього сніданку. Також можна перед сніданком зробити невелике тренування.

Наприклад, закінчи вечерю о 19 і не снідай до сьомої-восьмої ранку, це вже супер внесок у нормальну відповідь тіла. Чи вечеря о 21, сніданок після спорту о десятій.

Однак не варто робити перерву у прийомах їжі саме в обідній час.

Та найважливіше — за умови інтервального голодування забезпечити себе ще й повноцінним раціоном та здоровим сном. Ці два показники можуть більш позитивно вплинути на організм, ніж навіть дієти чи інтервальне голодування.

І обов’язково періодично здавай аналізи на гормони й вітаміни, може бути так, що з інтервальним голодуванням ти навпаки наробиш проблем зі здоров’ям і набереш вагу.

Також допомогти покращити стан здоров’я може щоденник харчування, оскільки з ним можна легко відслідковувати, що та у якій кількості вдалось з’їсти за день. Тому читай, як правильно вести щоденник харчування.

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