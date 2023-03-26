Поради

“Як зрозуміти, чи підходить мені інтервальне голодування?”

Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Березня 2023, 15:45
інтервальне голодування
Фото: Unsplash

Більше порад
Раціон вегана
“Хочу перейти на веганське харчування, але не знаю, як правильно організувати раціон. Що порадите?”
Дієта для схуднення
“Не можу підібрати правильну дієту, страждає мій кишківник: що робити?”
Як підтримати нервову систему
“Через постійний стрес відчуваю збої нервової системи. Як підтримати себе?”
Меню для сну: які продукти їсти перед сном
“Погано сплю вночі. Чи є продукти, які можуть покращити сон?”
Дивитись більше

Поради

“Як зрозуміти, чи підходить мені інтервальне голодування?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Як часто і за яких симптомів мені потрібно звертатися до уролога?”
Відповідає
Сейдалі Халілов
Сейдалі Халілов
Лікар-уролог, хірург

“Не маю сексуального потягу. Що може бути причиною і що потрібно знати про жіноче лібідо?”
Відповідає
Юлія Мудра
Юлія Мудра
Акушерка-гінекологиня

“Після пережитого у мами ступор, вона наче не в цьому світі. Як їй допомогти?”
Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов
Дитячий психолог, телеведучий

“Як правильно обрати спортивний одяг для тренування?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

“Хочу перейти на веганське харчування, але не знаю, як правильно організувати раціон. Що порадите?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
Чому ми закохуємося на роботі
Читати далі
Ми між нами: чому лав-сторі виникають на роботі та до чого тут спільні інтереси — пояснення психологині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь