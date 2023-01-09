Здоров'я та краса

Спершу зваж усі плюси та мінуси! Що таке інтервальне голодування та чи варто його спробувати

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Січня 2023, 10:00
Інтервальне голодування: що це, плюси та мінуси
Фото: Pexels

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