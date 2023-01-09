Спершу зваж усі плюси та мінуси! Що таке інтервальне голодування та чи варто його спробувати

Люди люблять експериментувати з різними дієтами, намагаючись віднайти свою ідеальну формулу харчування.

Адже від цього залежить наше самопочуття, вигляд та здоров’я. Однією з досить популярних дієт є інтервальне голодування.

Воно має багато плюсів, але й не менше мінусів. Тренерка-дієтологиня Лілія Коник розповіла, що це таке та чи варто спробувати такий спосіб харчування.

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Що таке інтервальне голодування

Інтервальне голодування — це спосіб харчування, який полягає в тому, щоб їсти лише в конкретному проміжку часу доби. При цьому значно більший проміжок часу потрібно голодувати.

Найпопулярніша схема — 8/16. Тобто впродовж восьми годин ти можеш їсти абсолютно все, що хочеш, а 16 годин на добу — голодувати. У цей час дозволено пити лише воду, чай та каву без цукру.

Є й інші схеми. Наприклад, 6/18, 18/36, 24/24 тощо.

Плюси інтервального голодування

До позитивних аспектів інтервального голодування можна віднести:

значне зниження середньодобового рівня глюкози в крові;

зменшення коливання рівня цукру в крові;

активізація аутофагії (здатності клітин знищувати старі та пошкоджені білки);

уповільнення процесів старіння;

підвищення чутливості до інсуліну;

зменшення апетиту;

зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

Мінуси інтервального голодування

Попри всі плюси, інтервальне голодування має й суттєві мінуси:

небезпека незбалансованого раціону та зловживання фастфудом чи солодким — адже під час інтервального голодування можна їсти абсолютно все; психологічне навантаження — спершу емоційно важко витримувати голодування; значне підвищення рівня кортизолу у крові — гормон стресу у високій концентрації може послаблювати імунну систему; необхідність стежити за кількістю вживаних калорій — адже за вісім годин можна наїсти стільки калорій, скільки й за 16; зниження м’язової маси — тому потрібно постійно займатись спортом для підтримання пружності тіла; застій жовчі та розвиток жовчнокам’яної хвороби — при тривалому дотриманні дієти; підвищений ризик появи головного болю, стресу, дискомфорту в шлунку і кишківнику, печії та відрижки — через тривалу відмову від їжі; не можна практикувати вагітним та жінкам на грудному вигодовуванні.

Безглютенова дієта продовжує набирати популярності. Однак насправді абсолютна більшість людей, які її практикують, спокійно можуть вживати глютен.

То в чому ж секрет успіху цієї дієти? І чи справді варто боятись глютену? Читай у матеріалі.

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