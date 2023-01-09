Спершу зваж усі плюси та мінуси! Що таке інтервальне голодування та чи варто його спробувати

Люди люблять експериментувати з різними дієтами, намагаючись віднайти свою ідеальну формулу харчування.
Адже від цього залежить наше самопочуття, вигляд та здоров’я. Однією з досить популярних дієт є інтервальне голодування.
Воно має багато плюсів, але й не менше мінусів. Тренерка-дієтологиня Лілія Коник розповіла, що це таке та чи варто спробувати такий спосіб харчування.
Інтервальне голодування — це спосіб харчування, який полягає в тому, щоб їсти лише в конкретному проміжку часу доби. При цьому значно більший проміжок часу потрібно голодувати.
Найпопулярніша схема — 8/16. Тобто впродовж восьми годин ти можеш їсти абсолютно все, що хочеш, а 16 годин на добу — голодувати. У цей час дозволено пити лише воду, чай та каву без цукру.
Є й інші схеми. Наприклад, 6/18, 18/36, 24/24 тощо.
До позитивних аспектів інтервального голодування можна віднести:
Попри всі плюси, інтервальне голодування має й суттєві мінуси:
Безглютенова дієта продовжує набирати популярності. Однак насправді абсолютна більшість людей, які її практикують, спокійно можуть вживати глютен.
То в чому ж секрет успіху цієї дієти? І чи справді варто боятись глютену? Читай у матеріалі.
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