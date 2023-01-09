Сначала учти все плюсы и минусы! Что такое интервальное голодание и стоит ли его попробовать

Люди любят экспериментировать с разными диетами, пытаясь найти свою идеальную формулу питания.
Ведь от этого зависит наше самочувствие, вид и здоровье. Одной из достаточно популярных диет является интервальное голодание.
У него есть много плюсов, но и не меньше минусов. Тренер-диетолог Лилия Конык рассказала, что это такое и стоит ли попробовать такой способ питания.
Интервальное голодание — это способ питания, который заключается в том, чтобы есть только в конкретном промежутке времени в сутки. При этом гораздо больший промежуток времени нужно голодать.
Самая популярная схема — 8/16. То есть, в течение восьми часов ты можешь есть абсолютно все, что хочешь, а 16 часов в сутки — голодать. В это время разрешено пить только воду, чай и кофе без сахара.
Есть и другие схемы. Например, 6/18, 18/36, 24/24 и т.д.
К положительным аспектам интервального голодания можно отнести:
При всех плюсах интервальное голодание имеет и существенные минусы:
Безглютеновая диета продолжает набирать популярность. Однако на самом деле абсолютное большинство практикующих ее людей спокойно могут употреблять глютен.
Так в чем секрет успеха этой диеты? И действительно ли стоит бояться глютена? Читай в материале.
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