Здоровье и красота

Сначала учти все плюсы и минусы! Что такое интервальное голодание и стоит ли его попробовать

Елена Яковлева, редактор сайта 09 января 2023, 10:00
Інтервальне голодування: що це, плюси та мінуси
Фото: Pexels

Больше новостей
Корисні властивості гречки
В чем суперсила гречки? Нутрициолог о полезных свойствах этой крупы
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Зимова прогулянка з дитиною
“Можно ли гулять на улице, когда ребенок болеет?”
Чи нормально не хотіти святкувати Різдво та Новий рік
Новогодний невроз по-украински: что это такое и стоит ли заставлять себя радоваться праздникам
Смотреть больше

Материалы по теме

Овсяная каша на завтрак: какую выбрать и как готовить
Овсянка на завтрак: какую выбрать, чтобы оставаться в форме — рассказывает фитнес-тренер
Як позбутись нав’язливих думок
Все о борьбе с ночными монстрами: как избавиться от навязчивых мыслей в три ночи и наконец заснуть
хвороби
Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу
корисний торт
Не перехочется! Как приготовить полезный и вкусный торт по рецепту нутрициолога

Видео
Війна в Україні 17 травня

Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:03:21
Стартапи України
Украинские стартапы штурмуют Лас-Вегас! От инновационной бумаги до “чудо-кнопки” в смартфоне
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 9 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:08:15
Зброя для України
Такого мир еще не видел — как темп овладения оружием ВСУ шокировал всех
0:04:49
Як насправді надають медичну допомогу солдатам в Росії
“Ненужный, брошенный и нищий”: как раненым солдатам в России оказывают медицинскую помощь
0:05:37
Крим сьогодні
Наши ждут ВСУ, а оккупанты не успевают собирать чемоданы! Какая ситуация в Крыму сейчас
0:02:33
Як дніпровські медики ставлять на ноги бійців після важких поранень
Мне уже снится, как я хожу — как днепровские медики спасают защитников после тяжелых ранений
0:02:39
Андрій Таран: історія військового, який знищив сім ворожих танків
Пешком до Сум, чтобы стать добровольцем: история военного, который с собратьями уничтожил семь российских танков
0:04:48
Яка ситуація на Півдні України
Глубокого тыла для РФ уже нет: Гуменюк о ситуации на Юге Украины и ударах в спину для оккупантов
0:01:59
Обмін полоненими 08.01.2023 - кого повернули додому
Наши — дома! Украина вернула из российского плена еще 50 защитников
Больше видео
Корисні властивості гречки
Читать дальше
В чем суперсила гречки? Нутрициолог о полезных свойствах этой крупы
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь