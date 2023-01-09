Сначала учти все плюсы и минусы! Что такое интервальное голодание и стоит ли его попробовать

Люди любят экспериментировать с разными диетами, пытаясь найти свою идеальную формулу питания.

Ведь от этого зависит наше самочувствие, вид и здоровье. Одной из достаточно популярных диет является интервальное голодание.

У него есть много плюсов, но и не меньше минусов. Тренер-диетолог Лилия Конык рассказала, что это такое и стоит ли попробовать такой способ питания.

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Что такое интервальное голодание

Интервальное голодание — это способ питания, который заключается в том, чтобы есть только в конкретном промежутке времени в сутки. При этом гораздо больший промежуток времени нужно голодать.

Самая популярная схема — 8/16. То есть, в течение восьми часов ты можешь есть абсолютно все, что хочешь, а 16 часов в сутки — голодать. В это время разрешено пить только воду, чай и кофе без сахара.

Есть и другие схемы. Например, 6/18, 18/36, 24/24 и т.д.

Плюсы интервального голодания

К положительным аспектам интервального голодания можно отнести:

значительное снижение среднесуточного уровня глюкозы в крови;

уменьшение колебания уровня сахара в крови;

активизация аутофагии (способности клеток уничтожать старые и поврежденные белки);

замедление процессов старения;

повышение чувствительности к инсулину;

уменьшение аппетита;

снижение риска развития болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Минусы интервального голодания

При всех плюсах интервальное голодание имеет и существенные минусы:

опасность несбалансированного рациона и злоупотребления фастфудом или сладким — ведь во время интервального голодания можно есть все; психологическая нагрузка — сначала эмоционально трудно выдерживать голодовку; значительное повышение уровня кортизола в крови — гормон стресса в высокой концентрации может ослаблять иммунную систему; необходимость следить за количеством употребляемых калорий — ведь за восемь часов можно съесть столько калорий, сколько и за 16; снижение мышечной массы — поэтому нужно постоянно заниматься спортом для поддержания упругости тела; застой желчи и развитие желчнокаменной болезни — при длительном соблюдении диеты; повышенный риск появления головной боли, стресса, дискомфорта в желудке и кишечнике, изжоги и отрыжки — из-за длительного отказа от еды; нельзя практиковать беременным и женщинам на грудном вскармливании.

Безглютеновая диета продолжает набирать популярность. Однако на самом деле абсолютное большинство практикующих ее людей спокойно могут употреблять глютен.

Так в чем секрет успеха этой диеты? И действительно ли стоит бояться глютена? Читай в материале.

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