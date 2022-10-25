Разгрузочные дни работают… или нет? Диетолог про ограничения в питании

От питания зависит не только качество, но и продолжительность нашей жизни. Сейчас существует множество диет, программ и практик здорового образа жизни. Диетолог Татьяна Лакуста рассказала для Вікон, что такое разгрузочные дни, есть ли от них польза и каким должно быть здоровое питание. Ответы на эти и другие вопросы смотри в нашем материале.

Что такое разгрузочные дни и работают ли они

С точки зрения медицины разгрузочные дни — это чушь. Если спросить человека, что такое разгрузочные дни, ты получишь ответ, что это день, когда человек почти ничего не ест, много пьет или ест только овощи или гречку.

Поэтому ограничения питательных веществ, которые дают нам энергию и строят наше тело, не могут быть полезными. Голод не дает человеку здоровья, — отмечает диетолог.

Волшебной быстродействующей таблетки нет. Поэтому, если ты не практикуешь разгрузочные дни постоянно и систематически, результата не будет никакого. К тому же их нужно совмещать с двигательной активностью, заботиться о психологическом состоянии.

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Диетолог отмечает, что один разгрузочный день не поможет и в том случае, если ты не питаешься овощами и малообработанной пищей на постоянной основе.

Польза и вред разгрузочных дней

Сначала нужно определить причину разгрузки — не психологическая ли это загрязненность? Люди часто создают себе пределы пищевой дозволенности.

Например, ограничивают себя в глютене, сахаре, муке или соли. При отступлении от условных правил ты можешь чувствовать себя удрученно.

Одним из распространенных методов наказания являются разгрузочные (голодные) дни. Это ошибка.

Жесткие пищевые правила исходят не от медицинской или физиологической потребности, а чаще всего от неграмотной пропаганды запретов. Например, от фитнес-тренеров, интернет-коучей, массажистов и т. п., — рассказывает Татьяна Лакуста.

Пользы от однодневного голодания фактически нет. Скорее, оно несет негативное влияние, особенно для людей с высоким уровнем тревоги, депрессией, нарушениями сна.

А во время войны не может и не должно быть добровольного голода, потому что это дополнительный стресс для организма человека.

Вред разгрузочных дней

Огромная нагрузка на иммунную систему. Защитные свойства иммунной системы уменьшаются во время голода.

Защитные свойства иммунной системы уменьшаются во время голода. Потеря мышц. Мышечная масса используется, чтобы обеспечить тебя энергией во время голодания, а восстановить ее потом станет труднее.

Мышечная масса используется, чтобы обеспечить тебя энергией во время голодания, а восстановить ее потом станет труднее. Потеря эстетического здоровья — качество волос, кожи, ногтей.

— качество волос, кожи, ногтей. Обострение заболеваний ЖКТ, повышение кислотности и эрозий желудка.

Каким должно быть здоровое питание

Альтернативы разгрузочным дням и подобным практикам нет. Ибо для человека, питающегося здоровой пищей, не нужно разгружать организм от чего-либо.

В современной диетологии пищу не делят на “полезную” и “неполезную” для того, чтобы не подтолкнуть человека к развитию расстройств пищевого поведения, — рассказывает диетолог.

Все продукты могут быть в рационе, если человек питается по принципу сбалансированной тарелки — жиры, белки, углеводы, клетчатка.

10-20% энергии человек может потреблять для психологического комфорта. Например, сладости, мучные изделия, колбасы и т. д.

Нормальное питание должно содержать всю пищу, но нужно знать правильный баланс этих продуктов. Если соблюдать правила питания, нет смысла делать разгрузочные дни.

Срывы и ограничения в питании — норма?

Разгрузочные дни могут способствовать пищевым срывам. Срыв — переедание или отступление от пищевых правил.

Когда человек недоедает ежедневной пищи, а вынужден питаться с ограничениями, на следующий день он, скорее всего, будет есть больше и чувствовать вину.

Ведь разгрузочный день, который должен был решить проблему, ее усугубил.

Сила воли — это не о голоде. Нельзя его терпеть. Это человеческая физиологическая потребность. Поэтому нельзя корить себя за желание есть.

Сдерживание себя рано или поздно будет провоцировать срывы и переедание.

Нужно ли ограничивать себя, если накануне переел(-а)

Если накануне человек съел слишком много из-за застолья или пищевого срыва, то ничего плохого в этом нет. Мы адаптированы, наши пищеварительные органы могут выделить больше ферментов для переваривания большего количества пищи.

Чувство стыда или вины — другое дело. Это нужно нормализовать и осознать, что переедание неизбежно. Мы ведь ходим в гости, на застолье, праздники, поэтому склонны переедать.

Если переедание не является систематическим, ежедневным типом питания человека, это не принесет значительного вреда для здоровья.

Переедание больше о норме, ведь это значит продовольственную свободу, что ты можешь себе позволить без угрызений совести съесть желаемое.

Часто на следующий день после переедания люди едят меньше. Организм сам регулирует количество полученной энергии из пищи и может потребовать меньшее количество на следующий день.

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