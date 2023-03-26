Советы

“Как понять, подходит ли мне интервальное голодание?”

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Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 марта 2023, 15:45
інтервальне голодування
Фото: Unsplash

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Советы

“Как понять, подходит ли мне интервальное голодание?”
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Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

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Анастасия Голобородько
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