“Как понять, подходит ли мне интервальное голодание?”

Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
Желание улучшить самочувствие и усовершенствовать свою фигуру до желаемых объемов может появиться у любого. Поэтому часто кто-то обращает внимание на диеты, а некоторых может заинтересовать и интервальное голодание.
Такой перерыв в питании обычно предполагает, что человек будет есть все желаемое в определенный период суток, а все остальное время его желудок будет отдыхать.
Однако не всем такой путь подходит. Поэтому нутрициолог Анастасия Голобородько подробнее рассказала об интервальном голодании и объяснила, кому следует от него воздержаться.
Интервальное голодание — это режим питания, который предполагает наличие чередования между приемами пищи и голодания.
Обычно это определенный перерыв как ночью, когда организм спит. Интервальное голодание внедряют, чтобы улучшить метаболизм, снизить объем жировой ткани и даже увеличить мышечную массу.
Оптимальный вариант интервального голодания — до 22 часов, хотя многим людям не рекомендуется превышать отметку и в 14 часов.
Пауза отлично улучшает метаболизм жиров и секрецию гормона роста, работает с митохондриями и композицией тела. 12 часов — золотой стандарт для всех.
Пауза отлично улучшает метаболизм жиров и секрецию гормона роста, работает с митохондриями и композицией тела. 12 часов — золотой стандарт для всех.
Однако существуют некоторые противопоказания, с которыми не рекомендуется внедрять интервальное голодание.
Здоровая пауза в приемах пищи — это период после раннего ужина и до раннего завтрака. Также можно перед завтраком сделать небольшую тренировку.
Например, закончите ужин в 19 и не завтракайте до семи-восьми утра, это уже супер-вклад в нормальный ответ тела. Или ужин в 21, а завтрак после спорта в десять.
Например, закончите ужин в 19 и не завтракайте до семи-восьми утра, это уже супер-вклад в нормальный ответ тела. Или ужин в 21, а завтрак после спорта в десять.
Однако не следует делать перерыв в приемах пищи именно в обеденное время.
Но самое важное — при наличии интервального голодания обеспечить себя еще и полноценным рационом и здоровым сном. Эти два показателя могут более положительно повлиять на организм, чем даже диеты или интервальное голодание.
И обязательно периодически сдавай анализы на гормоны и витамины, может быть так, что с интервальным голоданием ты наоборот наделаешь проблем со здоровьем и наберешь вес.
Также помочь улучшить состояние здоровья может дневник питания, поскольку так можно легко отслеживать, что и в каком количестве удалось съесть за день. Поэтому читай, как правильно вести дневник питания.
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