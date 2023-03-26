“Как понять, подходит ли мне интервальное голодание?”

Желание улучшить самочувствие и усовершенствовать свою фигуру до желаемых объемов может появиться у любого. Поэтому часто кто-то обращает внимание на диеты, а некоторых может заинтересовать и интервальное голодание.

Такой перерыв в питании обычно предполагает, что человек будет есть все желаемое в определенный период суток, а все остальное время его желудок будет отдыхать.

Однако не всем такой путь подходит. Поэтому нутрициолог Анастасия Голобородько подробнее рассказала об интервальном голодании и объяснила, кому следует от него воздержаться.

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Что такое интервальное голодание

Интервальное голодание — это режим питания, который предполагает наличие чередования между приемами пищи и голодания.

Обычно это определенный перерыв как ночью, когда организм спит. Интервальное голодание внедряют, чтобы улучшить метаболизм, снизить объем жировой ткани и даже увеличить мышечную массу.

Оптимальный вариант интервального голодания — до 22 часов, хотя многим людям не рекомендуется превышать отметку и в 14 часов.

Пауза отлично улучшает метаболизм жиров и секрецию гормона роста, работает с митохондриями и композицией тела. 12 часов — золотой стандарт для всех.

Однако существуют некоторые противопоказания, с которыми не рекомендуется внедрять интервальное голодание.

Противопоказания интервальному голоданию

беременность и грудное вскармливание;

индекс массы тела ниже 20, поскольку это слишком низкий вес;

расстройства пищевого поведения;

проблемы с сердцем (можно только после консультации со специалистом);

патологии щитовидной железы (со скачками инсулина и кортизола);

нарушение углеводного обмена (с высоким инсулином, скачками глюкозы);

большой жизненный стресс;

обострение желудочно-кишечного тракта (особенно это касается желчного).

Что нужно помнить об интервальном голодании

Здоровая пауза в приемах пищи — это период после раннего ужина и до раннего завтрака. Также можно перед завтраком сделать небольшую тренировку.

Например, закончите ужин в 19 и не завтракайте до семи-восьми утра, это уже супер-вклад в нормальный ответ тела. Или ужин в 21, а завтрак после спорта в десять.

Однако не следует делать перерыв в приемах пищи именно в обеденное время.

Но самое важное — при наличии интервального голодания обеспечить себя еще и полноценным рационом и здоровым сном. Эти два показателя могут более положительно повлиять на организм, чем даже диеты или интервальное голодание.

И обязательно периодически сдавай анализы на гормоны и витамины, может быть так, что с интервальным голоданием ты наоборот наделаешь проблем со здоровьем и наберешь вес.

Также помочь улучшить состояние здоровья может дневник питания, поскольку так можно легко отслеживать, что и в каком количестве удалось съесть за день. Поэтому читай, как правильно вести дневник питания.

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