Как восстановить ослабленные волосы — держи действенную инструкцию

Волосы стали ломкими и тусклыми, начали расслаиваться и сильно выпадать? Чтобы привести их в надлежащий вид, посеченные кончики, конечно, придется срезать, но в целом отчаиваться не стоит. С помощью эффективного ухода можно, во-первых, улучшить состояние и вид ослабленных волос, а во-вторых, помочь новым волосам расти здоровыми и блестящими.

Поврежденные и слабые волосы — это результат неправильного и грубого обращения. Например, горячие укладки без должной защиты, интенсивные химические процедуры, такие как обесцвечивание, окрашивание и завивка.

Все это, сделанное неоднократно, приводит к накапливанию мелких повреждений и постепенной порче волос.

Сейчас также смотрят

Неправильное питание, стрессы и плохой сон тоже влияют на внешний вид, состояние волос и кожи, но основная проблема — все же отсутствие ухода и питательной поддержки.

Без нее волосы становятся сухими, теряют природное сияние и гладкость, а кончики становятся посеченными.

Бережный уход

За ослабленными волосами нужно ухаживать максимально мягко, чтобы никак им не навредить. Ищите специальные средства для слабых и поврежденных волос у профессиональных брендов, таких как Davines, CHI, Kerastase или Moroccanoil.

Шампуни наносите на кожу головы аккуратными массирующими движениями, затем плавно распределяйте пену по всей длине волос.

Не втирайте шампунь слишком энергично и не используйте его непосредственно на волосах. В первом случае вы можете повредить волосы у самых корней и затрудните расчесывание. Во втором пересушите их, сделаете еще более слабыми и ломкими.

Обязательно наносите кондиционер или другое подходящее средство после каждого мытья. Это особенно важно для поврежденных волос. Кондиционер разглаживает кутикулу, поднятую в процессе мытья, делает волосы послушными и увлажненными, облегчает расчесывание.

Тщательно промывайте кожу головы и волосы после всех смываемых продуктов. Очень часто проблемы возникают банально из-за плохого очищения и “застрявших” в волосах остатков шампуня.