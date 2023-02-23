Как восстановить ослабленные волосы — держи действенную инструкцию

Волосы стали ломкими и тусклыми, начали расслаиваться и сильно выпадать? Чтобы привести их в надлежащий вид, посеченные кончики, конечно, придется срезать, но в целом отчаиваться не стоит. С помощью эффективного ухода можно, во-первых, улучшить состояние и вид ослабленных волос, а во-вторых, помочь новым волосам расти здоровыми и блестящими.
Поврежденные и слабые волосы — это результат неправильного и грубого обращения. Например, горячие укладки без должной защиты, интенсивные химические процедуры, такие как обесцвечивание, окрашивание и завивка.
Все это, сделанное неоднократно, приводит к накапливанию мелких повреждений и постепенной порче волос.
Неправильное питание, стрессы и плохой сон тоже влияют на внешний вид, состояние волос и кожи, но основная проблема — все же отсутствие ухода и питательной поддержки.
Без нее волосы становятся сухими, теряют природное сияние и гладкость, а кончики становятся посеченными.
За ослабленными волосами нужно ухаживать максимально мягко, чтобы никак им не навредить. Ищите специальные средства для слабых и поврежденных волос у профессиональных брендов, таких как Davines, CHI, Kerastase или Moroccanoil.
Шампуни наносите на кожу головы аккуратными массирующими движениями, затем плавно распределяйте пену по всей длине волос.
Шампуни наносите на кожу головы аккуратными массирующими движениями, затем плавно распределяйте пену по всей длине волос.
Не втирайте шампунь слишком энергично и не используйте его непосредственно на волосах. В первом случае вы можете повредить волосы у самых корней и затрудните расчесывание. Во втором пересушите их, сделаете еще более слабыми и ломкими.
Обязательно наносите кондиционер или другое подходящее средство после каждого мытья. Это особенно важно для поврежденных волос. Кондиционер разглаживает кутикулу, поднятую в процессе мытья, делает волосы послушными и увлажненными, облегчает расчесывание.
Тщательно промывайте кожу головы и волосы после всех смываемых продуктов. Очень часто проблемы возникают банально из-за плохого очищения и “застрявших” в волосах остатков шампуня.
Правильные компоненты могут спасти ослабленные волосы от дальнейших разрушений и значительно улучшить вид. Мощные увлажнители, например, пантенол, алоэ вера, протеины шелка и глицерин, оздоравливают сухие и тонкие волосы.
Растительные протеины и масла — отличное решение для ухода за непослушными и травмированными. Масла ши, аргании, макадамии и шиповника восстанавливают и укрепляют природную защиту волос, возвращают сияние, эластичность и ухоженность. Используйте средства на их основе регулярно!
Только что вымытые волосы очень чувствительны к внешнему воздействию. Не стоит интенсивно их вытирать. Лучше бережно промокните полотенцем и оберните им голову минут на 10. На влажных волосах используйте расческу с редкими зубцами. Во время расчесывания придерживайте волосы у корней.
Если есть возможность, не пользуйтесь феном и дайте волосам высохнуть естественным путем.
Если есть возможность, не пользуйтесь феном и дайте волосам высохнуть естественным путем.
Либо выберите один из двух вариантов сушки: режим холодного воздуха или включение фена на полную мощность при температуре ниже среднего.
В первом случае сушка займет дольше времени, но воздействие на волосы будет минимальным. Во втором случае волосы будут подвергаться воздействию высокой температуры короткое время, что тоже в некоторой степени убережет их от избыточного высушивания.
Не забывайте каждый раз наносить термозащиту перед сушкой и постарайтесь по максимуму воздерживаться от использования горячих инструментов для укладки. Перманентное окрашивание и химическая завивка сильно вредят и так ослабленным волосам, поэтому хотя бы на время восстановления откажитесь от этих процедур. Если очень нужно сменить имидж, воспользуйтесь оттеночными средствами.
Средства для ухода за кончиками должны быть в вашем арсенале, если главная причина повреждения волос — их расслаивание. Кончики сильно сушатся от воздействия внешних факторов, нуждаются в интенсивном питании и увлажнении с помощью масел и сывороток.
Помните, «склеить» уже расслоенный волос невозможно. Ни одно средство, независимо от цены и обещаний производителя, на это не способно. Секущиеся кончики нужно вовремя срезать, пока расслоение не пошло вверх по волосу и не разрушило его окончательно. Предотвратить дальнейшие повреждения питательные и увлажняющие продукты могут и должны.
Помимо ухода, пересмотрите свой рацион и скорректируйте сон. Ешьте меньше жирного и сладкого, больше налегайте на полезную пищу. Возможно, у организма дефицит определенных витаминов, который могут восполнить специальные добавки. Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы это выяснить.
Слабые и обессиленные волосы — не единственная проблема, с которой может столкнуться каждый. Раньше мы рассказывали, как остановить выпадение волос.