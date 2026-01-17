Серьги с бриллиантами — это классика, которая не боится ни времени, ни моды

Бриллианты всегда актуальны, уместны, в цене, и независимо от моды выглядят стильно и способны дополнять любые ваши образы. Именно за эту универсальность ювелиры обожают эти камни высшей лиги. А еще бриллианты все равно роскошно смотрятся и на серебряном фоне, и на золотом, и на платиновом. Поэтому их используют для декорирования разных украшений.

И как показывает статистика продаж интернет-магазина УкрЗолото, одна из самых популярных и востребованных драгоценностей — именно сережки с бриллиантами, которые подходят всем женщинам без исключения независимо от их возраста и статуса.

Массивные или маленькие? Роскошные или скромные?

Вообще, когда речь идет о бриллиантах, то называть украшения декорированные этими скромными камнями как-то и не очень правильно. Хотя ювелирные бренды предлагают драгоценности с бриллиантами даже в бюджетных сериях. Для таких украшений используются небольшие камешки в небольшом количестве. К примеру, для ребенка очень удачным решением будет комплект пусетов с одним камешком. Кстати, такой вариант, но с моносерьгой подойдет даже мужчине.

Что касается женских коллекций, то проще сказать, каких сережек с бриллиантами не существует, чем перечислить все возможные вариации. Но выбирая украшения, нужно помнить, что для кэжуала стиля, для дополнения деловых образов стилисты советуют выбирать модели небольших размеров с небольшим камнями в небольшом количестве.

А вот для дополнения торжественных лугов и вечерних нарядов можно экспериментировать и с размерами сережек с бриллиантами, и с размерами камней. А еще ювелиры идеально сочетают бриллианты с другими не менее премиальными камнями и такие украшения превращаются в настоящие ювелирные шедевры.

Пусеты, кольца, полукольца, конго, висульки — все эти серьги, а также каффы, джеккеты могут быть декорированы бриллиантами.

А как насчет “основы”? Она может быть изготовлена ​​из:

золота;

серебра;

платины.

А для того, чтобы у покупателей был еще более широкий выбор, то золото используют желтое, белое, красное или розовое. Серебро может украшаться чернением, покрываться позолотой или родием. А еще ювелиры предлагают серьги с бриллиантами из золота с комбинацией из платины.

Вообще фантазия ювелиров безгранична, потому таких миксов много, а дизайнов вообще десятки, а то и сотни вариаций. Это позволяет подобрать серьги с бриллиантами в зависимости от:

возраст женщины;

статуса;

формы лица;

вкусовые предпочтения;

финансовые возможности.

Консультанты UkrZoloto советуют пополнить свой ювелирный арсенал серьгами с бриллиантами, потому что они никогда не выйдут из моды, всегда будут оставаться актуальными и с каждым годом только будут добавлять в цене. Поэтому это, с одной стороны, приобретение украшения, а с другой — удачные инвестиции.

Также узнай больше о чистке золота в домашних условиях.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!