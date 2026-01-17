Сережки з діамантами — це класика, яка не боїться ані часу, ані моди

Діаманти завжди актуальні, доречні, в ціні, і незалежно від моди виглядають стильно та здатні доповнювати будь-які ваші образи. Саме за цю універсальність ювеліри обожнюють ці камені вищої ліги. А ще діаманти однаково розкішно виглядають чи то на срібному фоні, чи на золотому, чи на платиновому. Тому їх використовують для декорування різних прикрас.

І як показує статистика продажів інтернет-магазину УкрЗолото, одна з самих популярних і затребуваних коштовностей — це саме сережки з діамантами, які пасують всім жінкам без виключення незалежно від їх віку та статусу.

Масивні чи маленькі? Розкішні чи скромні?

Взагалі, коли мова йде про діаманти, то називати прикраси декоровані цими каменями скромними якось і не дуже правильно. Хоча, ювелірні бренди пропонують коштовності з діамантами навіть в бюджетних серіях. Для таких прикрас використовуються невеликі камінці у невеликій кількості. Наприклад, для дитини дуже вдалим рішенням буде комплект пусетів з одним камінцем. До речі, такий варіант, але з моносережкою підійде навіть чоловікові.

Щодо жіночих колекцій, ту простіше сказати яких сережок з діамантами не існує, ніж перерахувати всі можливі варіації. Та обираючи прикраси, треба пам’ятати, що для кежуал стилю, для доповнення ділових образів стилісти радять обирати моделі невеликих розмірів з невеликим каменями у невеликій кількості.

А от для доповнення урочистих луків та вечірніх нарядів можна експериментувати й з розмірами сережок з діамантами, і з розмірами каменів. А ще ювеліри досконало поєднують діаманти з іншими не менш преміальними каменями та такі прикраси перетворюються на справжні ювелірні шедеври.

Пусети, кільця, напівкільця, конго, висульки, продівки — всі ці сережки, а також каффи, джеккети можуть бути декоровані діамантами.

А як щодо “основи”? Вона може бути виготовлена з:

золота;

срібла;

платини.

А для того, щоб у покупців був ще ширший вибір то золото використовують жовте, біле, червоне чи рожеве. Срібло може декоруватися чорнінням, покриватися позолотою чи родієм. А ще ювеліри пропонують сережки з діамантами з золота з комбінацією з платини.

Взагалі фантазія ювелірів безмежна, тому таких міксів багато, а дизайнів взагалі десятки, а то і сотні варіацій. Це дозволяє підібрати сережки з діамантами залежно від:

віку жінки;

статусу;

форми обличчя;

смакових уподобань;

фінансових можливостей.

Консультанти UkrZoloto радять поповнити свій ювелірний арсенал сережками з діамантами, бо вони ніколи не вийдуть з моди, завжди залишатимуться актуальним і з кожним роком тільки додаватимуть у ціні. Тому це з одного боку придбання прикраси, а з іншого — вдалі інвестиції.

