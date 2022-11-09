Эффективная и доступная в Украине: какую вакцину выбрать для прививки от COVID-19

Осенняя волна заболеваний COVID-19 напоминает о необходимости вакцинации и бустерных доз. Какая вакцина доступна сейчас в Украине и чем она отличается — читай в материале.

Какие вакцины от коронавируса доступны в Украине

Привиться от коронавируса в Украине можно пятью вакцинами:

Comirnaty (от Pfizer-BioNTech) CoronaVac (от Sinovac Biotech) Johnson&Johnson (Janssen) AstraZeneca Moderna (Spikevax)

Вакцина закупается небольшими партиями и распределяется по областям. Поэтому узнать наличие конкретной вакцины и дату вакцинации можно у семейного врача.

Сейчас также смотрят

Эффективность вакцин от коронавируса

Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech стала одной из первых доступных в Украине, одобренной ВООЗ и Минздравом.

Согласно исследованиям, вакцина Comirnaty/Pfizer имеет эффективность 93,7% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом Альфа, и 88% для штамма Дельта.

Для полного курса вакцинации необходимо сделать две дозы, а также врачи советуют делать бустерные дозы каждые полгода.

CoronaVac — разработка китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech. Вакцину используют более чем в 40 странах мира. Она также была одобрена ВООЗ и украинским Министерством здравоохранения.

Необходимо делать две дозы для полного курса вакцинации, а также бустерные.

Чилийское исследование подтверждает эффективность вакцины на 65,9% в предотвращении заболевания COVID-19 (штаммы Альфа и Гамма), 87,5% в предупреждении госпитализации и 86,3% в предотвращении смерти от коронавируса.

Вакцина Johnson&Johnson (Janssen) также разрешена в Украине и мире для использования. Она требует всего одной дозы для курса.

Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, — говорят в Минздраве.

По данным ВООЗ, вакцина эффективна на 85,4% тяжелого течения болезни и 93,1% от госпитализации. А введение бустерной дозы, по убеждению разработчиков, защищает на 100%.

AstraZeneca — вакцина, которая является разработкой шведской компании и Оксфордского университета. Одобрена ВОЗ и Минздравом. Нуждается в двух дозах для курса вакцинации, а также бустерных.

Согласно данным исследований, две дозы вакцины защищают от тяжелой болезни и госпитализации с эффективностью 92% для штамма коронавируса Дельта и 86% для штамма Альфа.

Вакцина Moderna (Spikevax) — разработка фармацевтической компании Moderna и Центра исследований вакцин при Национальном институте аллергии и инфекционных болезней США.

Она одобрена более чем 70 странами мира и также требует двух доз для курса вакцинации, а еще бустерных прививок.

Согласно исследованиям, эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения и смерти от штамма Дельта составляет 96,1%.

Если ты выбрал(-а) желаемую вакцину для прививки, обратись к семейному врачу и уточни ее наличие в больницах. Для получения бустерной дозы необходимо проконсультироваться с врачом о совместимости предыдущих вакцин.

Ранее мы рассказывали о пунктах вакцинации в Киеве.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!