Эффективная и доступная в Украине: какую вакцину выбрать для прививки от COVID-19

Осенняя волна заболеваний COVID-19 напоминает о необходимости вакцинации и бустерных доз. Какая вакцина доступна сейчас в Украине и чем она отличается — читай в материале.
Привиться от коронавируса в Украине можно пятью вакцинами:
Вакцина закупается небольшими партиями и распределяется по областям. Поэтому узнать наличие конкретной вакцины и дату вакцинации можно у семейного врача.
Согласно исследованиям, вакцина Comirnaty/Pfizer имеет эффективность 93,7% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом Альфа, и 88% для штамма Дельта.
Для полного курса вакцинации необходимо сделать две дозы, а также врачи советуют делать бустерные дозы каждые полгода.
Необходимо делать две дозы для полного курса вакцинации, а также бустерные.
Чилийское исследование подтверждает эффективность вакцины на 65,9% в предотвращении заболевания COVID-19 (штаммы Альфа и Гамма), 87,5% в предупреждении госпитализации и 86,3% в предотвращении смерти от коронавируса.
Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, — говорят в Минздраве.
Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, — говорят в Минздраве.
По данным ВООЗ, вакцина эффективна на 85,4% тяжелого течения болезни и 93,1% от госпитализации. А введение бустерной дозы, по убеждению разработчиков, защищает на 100%.
Согласно данным исследований, две дозы вакцины защищают от тяжелой болезни и госпитализации с эффективностью 92% для штамма коронавируса Дельта и 86% для штамма Альфа.
Она одобрена более чем 70 странами мира и также требует двух доз для курса вакцинации, а еще бустерных прививок.
Согласно исследованиям, эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения и смерти от штамма Дельта составляет 96,1%.
Если ты выбрал(-а) желаемую вакцину для прививки, обратись к семейному врачу и уточни ее наличие в больницах. Для получения бустерной дозы необходимо проконсультироваться с врачом о совместимости предыдущих вакцин.
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