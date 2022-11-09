Ефективна і доступна в Україні: яку вакцину вибрати для щеплення проти COVID-19

Осіння хвиля захворювань на COVID-19 нагадує про необхідність вакцинації та бустерних доз. Яка вакцина доступна в Україні зараз та чим вона відрізняється — читай у матеріалі.
Наразі щепитися від коронавірусу в Україні можна п’ятьма вакцинами:
Вакцина закуповується невеликими партіями й розподіляється по областях. Тому дізнатися про наявність конкретної вакцини і дату вакцинації можна у сімейного лікаря.
Згідно з дослідженнями, вакцина Comirnaty/Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом Альфа, та 88% для штаму Дельта.
Для повного курсу вакцинації необхідно зробити дві дози, також лікарі радять робити бустерні дози кожні півроку.
Потребує двох доз для курсу вакцинації, а також бустерні.
Чилійське дослідження підтверджує ефективність вакцини на 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19 (штами Альфа та Гамма), 87,5%, щоб уникнути госпіталізації, та 86,3% у запобіганні смерті від коронавірусу.
Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2, — кажуть у МОЗ.
Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2, — кажуть у МОЗ.
За даними ВООЗ, вакцина ефективна на 85,4% від тяжкого перебігу хвороби й 93,1% від госпіталізації. А введення бустерної дози, за переконаннями розробників, захищає на 100%.
За даними досліджень, дві дози вакцини захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу Дельта та 86% для штаму Альфа.
Вона схвалена понад 70 країнами світу і також потребує двох доз для курсу вакцинації, а також бустерних щеплень.
Згідно з дослідженнями, ефективність вакцини у запобіганні важкому перебігу та смерті від штаму Дельта становить 96,1%.
Якщо ти обрав(-ла) бажану вакцину для щеплення, звернись до сімейного лікаря та уточни її наявність у лікарнях. Для отримання бустерної дози необхідно проконсультуватися з лікарем щодо сумісності попередніх вакцин.
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