Ефективна і доступна в Україні: яку вакцину вибрати для щеплення проти COVID-19

Осіння хвиля захворювань на COVID-19 нагадує про необхідність вакцинації та бустерних доз. Яка вакцина доступна в Україні зараз та чим вона відрізняється — читай у матеріалі.

Які вакцини від коронавірусу доступні в Україні

Наразі щепитися від коронавірусу в Україні можна п’ятьма вакцинами:

Comirnaty (від Pfizer-BioNTech) CoronaVac (від Sinovac Biotech) Johnson&Johnson (Janssen) AstraZeneca Moderna (Spikevax)

Вакцина закуповується невеликими партіями й розподіляється по областях. Тому дізнатися про наявність конкретної вакцини і дату вакцинації можна у сімейного лікаря.

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Ефективність вакцин від коронавірусу

Вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech стала однією з перших доступних в Україні, вона схвалена ВООЗ і МОЗ.

Згідно з дослідженнями, вакцина Comirnaty/Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом Альфа, та 88% для штаму Дельта.

Для повного курсу вакцинації необхідно зробити дві дози, також лікарі радять робити бустерні дози кожні півроку.

CoronaVac — розробка китайської біофармацевтичної компанії Sinovac Biotech. Вакцину застосовують більш ніж у 40 країнах світу. Вона також схвалена ВООЗ та українським Міністерством охорони здоров’я.

Потребує двох доз для курсу вакцинації, а також бустерні.

Чилійське дослідження підтверджує ефективність вакцини на 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19 (штами Альфа та Гамма), 87,5%, щоб уникнути госпіталізації, та 86,3% у запобіганні смерті від коронавірусу.

Вакцина Johnson&Johnson (Janssen) також дозволена в Україні та світі до використання. Вона потребує всього однієї дози для курсу.

Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2, — кажуть у МОЗ.

За даними ВООЗ, вакцина ефективна на 85,4% від тяжкого перебігу хвороби й 93,1% від госпіталізації. А введення бустерної дози, за переконаннями розробників, захищає на 100%.

AstraZeneca — вакцина, яка є розробкою шведської компанії та Оксфордського університету. Схвалена ВООЗ і МОЗ. Потребує двох доз для курсу вакцинації, а також бустерних.

За даними досліджень, дві дози вакцини захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу Дельта та 86% для штаму Альфа.

Вакцина Moderna (Spikevax) — розробка фармацевтичної компанії Moderna та Центру досліджень вакцин при Національному інституті алергії та інфекційних хвороб США.

Вона схвалена понад 70 країнами світу і також потребує двох доз для курсу вакцинації, а також бустерних щеплень.

Згідно з дослідженнями, ефективність вакцини у запобіганні важкому перебігу та смерті від штаму Дельта становить 96,1%.

Якщо ти обрав(-ла) бажану вакцину для щеплення, звернись до сімейного лікаря та уточни її наявність у лікарнях. Для отримання бустерної дози необхідно проконсультуватися з лікарем щодо сумісності попередніх вакцин.

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