Відмовили у вакцинації? Не погоджуйся! Як боротись за свої права та куди скаржитись

Війна війною, а щепитись потрібно за розкладом! Адже саме вакцинація дуже часто є єдиним способом захиститись від інфекційних захворювань.
Та інколи трапляється, що пацієнту безпідставно відмовляють у цьому праві. Що тоді робити?
Міністерство охорони здоров’я дало поради, як діяти, якщо медзаклад не хоче вакцинувати тебе.
Перш за все, варто знати, що пройти щеплення проти хвороб, внесених до Національного календаря щеплень, можна безкоштовно.
Це можна зробити як у державних клініках, так і в приватних медзакладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України.
Щепитись від Covid-19 також можна безоплатно в будь-якому відповідному центрі вакцинації.
Якщо тобі відмовляють у щепленні, то:
Якщо порозумітись не вдалось:
Осінь — чудовий час пройти щеплення та захистити себе і своє оточення. Читай, де розташовані пункти вакцинації проти Covid-19 в Києві.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!