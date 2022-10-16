Відмовили у вакцинації? Не погоджуйся! Як боротись за свої права та куди скаржитись

Війна війною, а щепитись потрібно за розкладом! Адже саме вакцинація дуже часто є єдиним способом захиститись від інфекційних захворювань.

Та інколи трапляється, що пацієнту безпідставно відмовляють у цьому праві. Що тоді робити?

Міністерство охорони здоров’я дало поради, як діяти, якщо медзаклад не хоче вакцинувати тебе.

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Відмовляють у вакцинації: що робити

Перш за все, варто знати, що пройти щеплення проти хвороб, внесених до Національного календаря щеплень, можна безкоштовно.

Це можна зробити як у державних клініках, так і в приватних медзакладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України.

Щепитись від Covid-19 також можна безоплатно в будь-якому відповідному центрі вакцинації.

Якщо тобі відмовляють у щепленні, то:

Запитай, на якій підставі тебе не хочуть вакцинувати.

Пам’ятай, що відсутність декларації з лікарем або місцевої прописки не може бути приводом для відмови.

Якщо окрім тебе немає охочих щепитись і через це не відкривають новий флакон вакцини, то це незаконно. Адже в листі МОЗ від 2 лютого 2022 року керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій чітко сказано, що можна відкривати флакон з багатодозною вакциною з приходом першого пацієнта.

Куди скаржитись

Якщо порозумітись не вдалось:

Звернись до головного лікаря (керівника) медзакладу. Якщо це не допомогло, то напиши офіційну скаргу до департаменту охорони здоров’я свого міста чи області. У листі вкажи ПІБ та посаду медика, який відмовив тобі у вакцинації, та детально опиши ситуацію. Поскаржитись можна також за телефоном 0 800 60 20 19 або заповнивши електронну форму.

Осінь — чудовий час пройти щеплення та захистити себе і своє оточення. Читай, де розташовані пункти вакцинації проти Covid-19 в Києві.

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