Отказали в вакцинации? Не соглашайся! Как бороться за свои права и куда жаловаться

Война войной, а прививаться нужно по расписанию! Ведь именно вакцинация очень часто является единственным способом защититься от инфекционных заболеваний.

Но иногда случается, что пациенту безосновательно отказывают в этом праве. Что тогда делать?

Министерство здравоохранения дало советы, как действовать, если медучреждение не хочет вакцинировать тебя.

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Отказывают в вакцинации: что делать

Прежде всего, следует знать, что вакцинироваться против болезней, внесенных в Национальный календарь прививок, можно бесплатно.

Это можно сделать как в государственных клиниках, так и в частных медучреждениях, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины.

Привиться от Covid-19 также можно бесплатно в любом соответствующем центре вакцинации.

Если тебе отказывают в прививке, то:

Спроси, на каком основании тебя не хотят вакцинировать.

Помни, что отсутствие декларации с врачом или местной прописки не может быть поводом для отказа.

Если кроме тебя нет желающих прививаться и поэтому не открывают новый флакон вакцины, то это незаконно. Ведь в письме Минздрава от 2 февраля 2022 года руководителям структурных подразделений по здравоохранению областных государственных администраций четко сказано, что можно открывать флакон с многодозной вакциной с приходом первого пациента.

Куда жаловаться

Если объясниться не удалось:

Обратись к главному врачу (руководителю) медучреждения. Если это не помогло, напиши официальную жалобу в департамент здравоохранения своего города или области. В письме укажи ФИО и должность медика, отказавшего тебе в вакцинации, и подробно опиши ситуацию. Пожаловаться можно также по телефону 0 800 60 20 19 или заполнив электронную форму.

Осень — прекрасное время привиться и защитить себя и свое окружение. Читай, где находятся пункты вакцинации против Covid-19 в Киеве.

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