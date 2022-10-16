Отказали в вакцинации? Не соглашайся! Как бороться за свои права и куда жаловаться

Война войной, а прививаться нужно по расписанию! Ведь именно вакцинация очень часто является единственным способом защититься от инфекционных заболеваний.
Но иногда случается, что пациенту безосновательно отказывают в этом праве. Что тогда делать?
Министерство здравоохранения дало советы, как действовать, если медучреждение не хочет вакцинировать тебя.
Прежде всего, следует знать, что вакцинироваться против болезней, внесенных в Национальный календарь прививок, можно бесплатно.
Это можно сделать как в государственных клиниках, так и в частных медучреждениях, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины.
Привиться от Covid-19 также можно бесплатно в любом соответствующем центре вакцинации.
Если тебе отказывают в прививке, то:
Если объясниться не удалось:
Осень — прекрасное время привиться и защитить себя и свое окружение. Читай, где находятся пункты вакцинации против Covid-19 в Киеве.
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