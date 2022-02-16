Коронавирус: статистика по Украине и когда можно получить бустер, если переболел Covid-19

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 31 513 больных Covid-19, среди которых 2872 — дети.

От последствий недуга умерло 310 украинцев. 27 684 человека выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро среды, 16 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 603 930 человек, из них 3 839 314 выздоровели, еще 103 565 — летальные случаи.

Заболел Covid-19. Когда можно ревакцинироваться?

Со временем иммунный ответ, который мы получили благодаря вакцинации против коронавируса, угасает. Поэтому необходима бустерная доза, которая усилит наш иммунитет.

В чем эффект бустера? Очень быстро, ориентировочно через неделю, продукция антител восстанавливается. Эффект бустера очень высок, речь идет об около 90% защиты предотвращения госпитализации, — отмечает иммунолог, кандидат наук Федор Лапий.

Он возглавляет Национальную техническую группу экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), которая дает рекомендации по вакцинации в Украине.

Так, согласно рекомендациям НТГЭИ, бустерную дозу в Украине можно делать через шесть месяцев после второй дозы. Ее уже получили более полумиллиона человек.

В Минздраве оптимальным сроком назвали период шесть — девять месяцев после второй прививки. Если человек придет за бустером и через десять месяцев, то все равно получит его, уверяют там.

Однако следует учитывать, что срок действия Covid-сертификата, полученного после основных прививок, через девять месяцев будет недействителен.

Как насчет вакцины, которой можно делать бустер? Исследования, проведенные в американском центре контроля и профилактики заболеваний, показали, что бустерная доза вакцин Pfizer и Moderna увеличивает до 90% защиту от госпитализаций.

То есть вакцинированные трижды люди могут заболеть Covid-19, но течение недуга будет легким. Также эффективным ученые считают бустер, сделанный вакциной CoronaVac.

Вакцинация бустером после болезни

Если вы решили ревакцинироваться, но заболели Covid-19, врачи советуют не отказываться от бустера, но отложить его на 28 дней после недуга.

Делать бустер, если еще не успели и заболели, можно и нужно через 28 дней после начала симптомов или положительного теста, — говорит семейный врач Дарья Дмитриевская.

По ее словам, часто после заболевания антител хватает ненадолго. Вакцинация стимулирует дополнительное их образование.

Нужна ли бустерная доза для переболевших? На сегодняшний день США, Британия говорят, что да, нужна. И в Украине мы тоже говорим, что нужна, — добавляет иммунолог Федор Лапий.

Однако если человек тяжело перенес ковид, то должен посоветоваться с врачом и, возможно, привиться не через месяц после болезни, а через два, отмечает главный санитарный врач Игорь Кузин.

Какой вакциной прививаться

Для прививки бустером можно выбрать любую вакцину, зарегистрированную в Украине. Выбор должен зависеть от того, какая вакцина использовалась для первых двух доз, а также какая вакцина есть в наличии.

Как рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова, возможны следующие схемы:

После двух прививок вакциной CoronaVac вы можете сделать бустер либо вакциной CoronaVac , либо мРНК-вакцинами — Pfizer/Moderna .

вы можете сделать бустер либо вакциной , либо мРНК-вакцинами — . После Pfizer или Moderna бустер делается мРНК-вакцинами или AstraZeneca .

или бустер делается или . После AstraZeneca вы будете делать либо AstraZeneca, либо Pfizer/Moderna.

Заботиться об иммунитете нужно не только в период пандемии. Сейчас все мы с нетерпением ожидаем прихода весны.

Поэтому нужно как можно лучше укрепить организм до наступления этого непостоянного времени года, чтобы радоваться первым солнечным лучам и пробуждению природы, а не шмыгать носом и слечь с температурой.

В нашем материале мы рассказываем, как подготовить организм к весне. Переходи по ссылке и узнавай о необходимых витаминах, упражнениях и питании.