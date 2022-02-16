Коронавірус: статистика по Україні та коли можна отримати бустер, якщо перехворів на Covid-19

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 31 513 хворих на Covid-19, серед яких 2872 — діти.

Від наслідків недуги померло 310 українців. 27 684 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 16 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 603 930 осіб, з них 3 839 314 одужали, ще 103 565 — летальні випадки.

Занедужав на Covid-19. Коли можна ревакцинуватися?

З часом імунна відповідь, яку ми отримали завдяки вакцинації проти коронавірусу, згасає. Отже, потрібна бустерна доза, яка посилить наш імунітет.

“В чому ефект бустера? Дуже швидко, орієнтовно за тиждень, продукція антитіл відновлюється. Ефект бустера дуже високий, йдеться про близько 90% захисту запобігання госпіталізації”, — зазначає імунолог, кандидат наук Федір Лапій.

Він очолює Національну технічну групу експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), яка дає рекомендації щодо вакцинації в Україні.

Так, згідно з рекомендаціями НТГЕІ, бустерну дозу в Україні дозволено робити через шість місяців після другої дози. Її вже отримали понад півмільйона людей.

У МОЗ оптимальним терміном назвали період шість — дев’ять місяців після другого щеплення. Якщо людина прийде за “бустером” і через десять місяців, то все одно отримає його, запевняють там.

Однак потрібно зважати, що термін дії Covid-сертифіката, отриманого після основного щеплення, через дев’ять місяців буде недійсним.

Як щодо вакцини, якою можна робити бустер? Дослідження, проведені в американському центрі з контролю та профілактики захворювань, показали, що бустерна доза вакцин Pfizer та Moderna збільшує до 90% захист від госпіталізацій.

Тобто вакциновані тричі люди можуть захворіти на Covid-19, але перебіг недуги буде легким. Також ефективним науковці вважають бустер, зроблений вакциною CoronaVac.

Вакцинація бустером після хвороби

Якщо ви вирішили ревакцинуватися, але захворіли на Covid-19, лікарі радять не відмовлятися від бустера, але відкласти його на 28 днів після недуги.

Робити бустер, якщо ще не встигли і захворіли, можна і треба через 28 днів після початку симптомів або позитивного тесту, — говорить сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська.

За її словами, часто після хвороби антитіл вистачає ненадовго. Водночас вакцинація стимулює додаткове їх утворення.

Чи потрібна бустерна доза для тих, хто перехворів? На сьогодні США, Британія кажуть, що так, потрібна. І в Україні ми теж говоримо, що потрібна, — каже імунолог Федір Лапій.

Проте якщо людина важко перенесла ковід, то має порадитися з лікарем і, можливо, зробити щеплення не через місяць після хвороби, а через два, зазначає головний санітарний лікар Ігор Кузін. Якою вакциною щепитися Для щеплення бустером можна обрати будь-яку вакцину, зареєстровану в Україні. Вибір має залежати від того, яка вакцина використовувалася для перших двох доз, а також яка вакцина є в наявності. Як розповіла медична експертка ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова, можливі такі схеми: Після двох щеплень вакциною CoronaVac ви можете зробити бустер або вакциною CoronaVac, або мРНК-вакцинами — Pfizer/Moderna. Після Pfizer або Moderna бустер робиться мРНК-вакцинами або AstraZeneca.

бустер робиться Після AstraZeneca ви будете робити або AstraZeneca, або Pfizer/Moderna.

Дбати про імунітет ми маємо не лише у період пандемії. Наразі всі ми з нетерпінням очікуємо на прихід весни.

Тому потрібно якнайкраще зміцнити організм до настання цієї мінливої пори року, щоб радіти першим сонячним променям і пробудженню природи, а не шморгати носом і злягти з температурою.

У нашому матеріалі ми розповідаємо, як підготувати організм до весни. Переходь за посиланням і дізнавайся про необхідні вітаміни, вправи та харчування.