Коронавирус в Украине: сколько людей выздоровели от болезни

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6363 больных Covid-19, среди которых 534 — дети.

От последствий болезни умер 301 украинец. Еще 19 494 человек выздоровели.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро среды, 22 декабря.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 623 079 людей, из них 3 376 899 выздоровели, еще 93 909 — летальные случаи.

Во время пандемии мы все должны носить маски. Они защищают организм от вирусов, однако часто вызывают раздражение кожи лица, усиленную сыпь и акне.

В медицине даже появился новый неофициальный термин — “маскне”. Маска и акне — сыпь на коже.

Почему страдает кожа лица?

Кроме подбородка страдают нос и щеки. Если долго носить маску, на этих участках кожи могут появляться краснота, раздражение и даже небольшие раны.

К тому же часто люди носят маску не по размеру, поэтому от трения образуются микротрещины, а затем — и сыпь. Или наоборот, надевают маски, которые перетягивают лицо.

Следовательно, идет ишемия, сжатие, сдавливание. Также человек испытывает раздражение в виде зуда. А когда умывается, видит раздражение в виде покраснения. Это все признаки воспаления кожи в зоне, где находится маска.

Вместо этого она должна полностью закрывать подбородок, ведь медицинские обычно “ездят” по подбородку, что приводит к воспалениям и покраснениям.

Дерматологи говорят: сыпь можно уменьшить, если шить маски из натуральной ткани с фиксаторами.

Одноразовую маску медики советуют менять каждые 2-3 часа.

Если носить дольше, накапливаются влага, пот, кожное сало и грязь. Осторожнее следует быть и с косметикой, особенно с тональным кремом, ведь он забивает поры.

Уход за кожей

В период пандемии нужно усиленно ухаживать за кожей лица. Ее следует тонизировать, увлажнять и очищать.

Очищение должно быть дважды в день — утром и вечером. Если кожа подвержена сыпям, необходимо перед последующим надеванием маски протирать ее лосьоном.

Лечить пострадавшее лицо можно не только косметическими средствами, но и обычным отваром ромашки или календулы, обладающим противовоспалительными, ранозаживляющими и антимикробными свойствами.

Также сейчас есть косметические средства с экстрактами разных трав, например, подорожника. По словам косметологов, подорожник содержит уникальное вещество аукубин — бактерицидное средство, помогающее бороться с акне.

А если ты долгое время борешься с акне и, в который раз стоя перед зеркалом, размышляешь: “Откуда снова этот прыщик?”, советуем почитать о причинах появления и лечения акне.