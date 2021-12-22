Коронавірус в Україні: скільки людей одужали від хвороби

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні.

Протягом минулої доби в Україні виявили 6363 хворих на Covid-19, серед яких 534 — діти.

Від наслідків недуги помер 301 українець. 19 494 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 22 грудня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 623 079 осіб, з них 3 376 899 одужали, ще 93 909 — летальні випадки.

Під час пандемії ми всі мусимо носити маски. Вони захищають організм від вірусів, однак часто викликають подразнення шкіри обличчя, посилене висипання та акне.

У медицині навіть з’явився новий неофіційний термін — “маскне“. Маска та акне — висипання на шкірі.

Чому страждає шкіра обличчя?

Крім підборіддя потерпають ніс та щоки. Якщо довго носити маску, на цих ділянках шкіри можуть з’являтися почервоніння, подразнення і навіть невеликі рани.

До того ж часто люди носять маску не за розміром, тож від тертя утворюються мікротріщини, а відтак — і висипи. Або ж навпаки, вдягають маски, які перетягують обличчя.

Відтак іде ішемія, стискання, здавлення. Також людина відчуває подразнення у вигляді свербежу. А коли вмивається — бачить подразнення у вигляді почервоніння. Це все ознаки запалення шкіри в зоні, де знаходиться маска.

Натомість вона має повністю закривати підборіддя, адже медичні зазвичай “їздять” по підборіддю, що призводить до запалень та почервоніння.

Дерматологи кажуть: кількість висипів можна зменшити, якщо шити маски з натуральної тканини з фіксаторами.

Одноразову маску медики радять міняти кожні 2–3 години.

Якщо носити довше, накопичуються волога, піт, шкірне сало та бруд. Обережними слід бути і з косметикою, особливо з тональним кремом, адже він забиває пори.

Догляд за шкірою

У період пандемії треба посилено доглядати за шкірою обличчя. Її слід тонізувати, зволожувати й очищувати.

Очищення має бути двічі на день — зранку і ввечері. Якщо шкіра схильна до висипів, необхідно перед наступним надягненням маски протирати лосьйоном.

Лікувати постраждале обличчя можна не тільки косметичними засобами, а й звичайним відваром ромашки чи календули, який має протизапальні, ранозагоювальні та антимікробні властивості.

Також нині є косметичні засоби з екстрактами різних трав, наприклад, подорожника. За словами косметологів, подорожник має унікальну речовину аукубін — бактерицидний засіб, який допомагає боротися з акне.

А якщо ти довгий час борешся з акне і, вкотре стоячи перед дзеркалом, розмірковуєш: “Звідки знову цей прищик?”, радимо почитати про причини появи та лікування акне.