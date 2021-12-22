Коронавірус в Україні: скільки людей одужали від хвороби

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні.
Протягом минулої доби в Україні виявили 6363 хворих на Covid-19, серед яких 534 — діти.
Від наслідків недуги помер 301 українець. 19 494 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 22 грудня.
Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 623 079 осіб, з них 3 376 899 одужали, ще 93 909 — летальні випадки.
Під час пандемії ми всі мусимо носити маски. Вони захищають організм від вірусів, однак часто викликають подразнення шкіри обличчя, посилене висипання та акне.
У медицині навіть з’явився новий неофіційний термін — “маскне“. Маска та акне — висипання на шкірі.
Крім підборіддя потерпають ніс та щоки. Якщо довго носити маску, на цих ділянках шкіри можуть з’являтися почервоніння, подразнення і навіть невеликі рани.
До того ж часто люди носять маску не за розміром, тож від тертя утворюються мікротріщини, а відтак — і висипи. Або ж навпаки, вдягають маски, які перетягують обличчя.
Відтак іде ішемія, стискання, здавлення. Також людина відчуває подразнення у вигляді свербежу. А коли вмивається — бачить подразнення у вигляді почервоніння. Це все ознаки запалення шкіри в зоні, де знаходиться маска.
Натомість вона має повністю закривати підборіддя, адже медичні зазвичай “їздять” по підборіддю, що призводить до запалень та почервоніння.
Дерматологи кажуть: кількість висипів можна зменшити, якщо шити маски з натуральної тканини з фіксаторами.
Одноразову маску медики радять міняти кожні 2–3 години.
Якщо носити довше, накопичуються волога, піт, шкірне сало та бруд. Обережними слід бути і з косметикою, особливо з тональним кремом, адже він забиває пори.
У період пандемії треба посилено доглядати за шкірою обличчя. Її слід тонізувати, зволожувати й очищувати.
Очищення має бути двічі на день — зранку і ввечері. Якщо шкіра схильна до висипів, необхідно перед наступним надягненням маски протирати лосьйоном.
Лікувати постраждале обличчя можна не тільки косметичними засобами, а й звичайним відваром ромашки чи календули, який має протизапальні, ранозагоювальні та антимікробні властивості.
Також нині є косметичні засоби з екстрактами різних трав, наприклад, подорожника. За словами косметологів, подорожник має унікальну речовину аукубін — бактерицидний засіб, який допомагає боротися з акне.
А якщо ти довгий час борешся з акне і, вкотре стоячи перед дзеркалом, розмірковуєш: “Звідки знову цей прищик?”, радимо почитати про причини появи та лікування акне.