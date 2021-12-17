Коронавирус в Украине: сколько людей выздоровели от Covid-19 за минувшие сутки

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине выявили 8899 больных Covid-19, среди которых 779 — дети.

От последствий болезни умерли 328 украинцев. Еще 21 650 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро пятницы, 17 декабря.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 597 046 людей, из них 3 306 465 выздоровели, еще 92 641 — летальные случаи.

Как отмечают медики, среди переболевших ковидом по меньшей мере каждый десятый пациент имеет осложнения.

По разным данным, частота постковидного синдрома варьирует в пределах 10–35%.

Для того чтобы узнать, не вызвала ли болезнь серьезных нарушений в работе вашего организма, необходимо пройти обследование.

Какие основные анализы нужно сдать?

По словам врачей, универсального перечня анализов, которые нужно обязательно всем сдавать, не существует. Это определяется индивидуально.

Однако не будет лишним сдать:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ;

анализ определения уровня С-реактивного белка, прокальцитонина, D-димера;

коагулограмму;

скрининг печени и почек;

липидограмму и др.

В случае если после ковида вас беспокоят дискомфорт/боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, специалисты рекомендуют посетить кардиолога с выполнением электрокардиографии и эхокардиографии.

Есть ли универсальные витамины/БАДы, которые необходимо принимать для восстановления организма?

Как говорят медики, такой «волшебной пилюли» не существует.

Однако в осенне-зимний период рекомендуют принимать профилактическую дозу витамина D3 в размере 2000 международных единиц (МЕ) ежедневно с октября по март включительно.

Если дефицит этого витамина подтвержден лабораторно, доза может увеличиваться до 4000-5000 МЕ/сутки. Продолжительность приема и дозы определяет врач, исходя из состояния пациента и результатов исследований.

Также, как говорят специалисты, при наличии хронических заболеваний необходимо принимать лекарства, которые их контролируют.

К примеру, если пациент страдает артериальной гипертензией (повышенное давление), ему следует постоянно принимать препараты для контроля давления.

А если у человека есть проявления нарушения обмена веществ — сахарный диабет или дислипидемия (повышенный уровень холестерина), обязательно использовать препараты, влияющие на обмен липидов.

Это могут быть статины и сахароснижающие препараты.

Кроме того, специалисты советуют обязательно принимать:

цинк;

селен;

витамины группы В (В6 и В12);

фолиевую кислоту;

Омега-3.

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