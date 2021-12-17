Коронавирус в Украине: сколько людей выздоровели от Covid-19 за минувшие сутки

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом.
За прошедшие сутки в Украине выявили 8899 больных Covid-19, среди которых 779 — дети.От последствий болезни умерли 328 украинцев. Еще 21 650 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро пятницы, 17 декабря.
Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 597 046 людей, из них 3 306 465 выздоровели, еще 92 641 — летальные случаи.
Как отмечают медики, среди переболевших ковидом по меньшей мере каждый десятый пациент имеет осложнения.
По разным данным, частота постковидного синдрома варьирует в пределах 10–35%.Для того чтобы узнать, не вызвала ли болезнь серьезных нарушений в работе вашего организма, необходимо пройти обследование.
По словам врачей, универсального перечня анализов, которые нужно обязательно всем сдавать, не существует. Это определяется индивидуально.
Однако не будет лишним сдать:
В случае если после ковида вас беспокоят дискомфорт/боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, специалисты рекомендуют посетить кардиолога с выполнением электрокардиографии и эхокардиографии.
Как говорят медики, такой «волшебной пилюли» не существует.
Однако в осенне-зимний период рекомендуют принимать профилактическую дозу витамина D3 в размере 2000 международных единиц (МЕ) ежедневно с октября по март включительно.
Если дефицит этого витамина подтвержден лабораторно, доза может увеличиваться до 4000-5000 МЕ/сутки. Продолжительность приема и дозы определяет врач, исходя из состояния пациента и результатов исследований.
Также, как говорят специалисты, при наличии хронических заболеваний необходимо принимать лекарства, которые их контролируют.
К примеру, если пациент страдает артериальной гипертензией (повышенное давление), ему следует постоянно принимать препараты для контроля давления.
А если у человека есть проявления нарушения обмена веществ — сахарный диабет или дислипидемия (повышенный уровень холестерина), обязательно использовать препараты, влияющие на обмен липидов.
Это могут быть статины и сахароснижающие препараты.
Кроме того, специалисты советуют обязательно принимать:
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