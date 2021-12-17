Коронавірус в Україні: скільки людей одужали від Covid-19 за минулу добу

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні.

Протягом минулої доби в Україні виявили 8899 хворих на Covid-19, серед яких 779 — діти.

Від наслідків недуги померли 328 українців. 21 650 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок п’ятниці, 17 грудня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 597 046 осіб, з них 3 306 465 одужали, ще 92 641 — летальні випадки.

Як зазначають медики, серед перехворілих на ковід щонайменше кожен десятий пацієнт має ускладнення.

За різними даними, частота постковідного синдрому варіює у межах 10–35%.

Для того щоб дізнатися, чи не викликала хвороба серйозних порушень у роботі вашого організму, необхідно пройти обстеження.

Які основні аналізи потрібно здати?

За словами лікарів, універсального переліку аналізів, які потрібно обов’язково всім здавати, немає. Це визначається індивідуально.

Однак не буде зайвим виконати:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою та ШОЕ;

аналіз на визначення рівня С-реактивного білка, прокальцитоніну, D-дімеру;

коагулограму;

скринінг печінки та нирок;

ліпідограму тощо.

У разі якщо після ковіду вас турбують дискомфорт/біль в грудній клітці, прискорене серцебиття, перебої в роботі серця, спеціалісти рекомендують відвідати кардіолога з виконанням електрокардіографії та ехокардіографії.

Чи є універсальні вітаміни/БАДи, які потрібно приймати для відновлення організму?

Як говорять медики, такої «чарівної пігулки» не існує.

Проте в осінньо-зимовий період рекомендують приймати профілактичну дозу вітаміну D3 у розмірі 2000 міжнародних одиниць (МО) щоденно з жовтня до березня включно.

Якщо дефіцит цього вітаміну підтверджено лабораторно, доза може збільшуватися до 4000-5000 МО на добу. Тривалість прийому та дози визначає лікар, зважаючи на стан пацієнта та результати досліджень.

Також, як зауважують фахівці, за наявності хронічних захворювань необхідно приймати ліки, які їх контролюють.

До прикладу, якщо пацієнт страждає на артеріальну гіпертензію (підвищений тиск), йому слід постійно приймати препарати для контролю тиску.

А якщо в людини є прояви порушення обміну речовин — цукровий діабет або дисліпідемія (підвищений рівень холестерину), обов’язково використовувати препарати, які впливають на обмін ліпідів.

Це можуть бути статини та/або цукрознижувальні препарати.

Крім того, спеціалісти радять обов’язково приймати:

цинк;

селен;

вітаміни групи В (В6 та В12);

фолієву кислоту;

Омега-3.

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