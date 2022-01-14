Коронавирус в Украине: статистика и риск смертности среди невакцинированных

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует быть осведомленным о ситуации вокруг. В условиях пандемии Викна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 10 476 больных Covid-19, среди которых 663 — дети.

От последствий болезни умерли 140 украинцев. 7 285 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Минздрав Украины по состоянию на утро пятницы, 14 января.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 737 510 человек, из них 3 545 111 выздоровели, еще 98 068 — летальные случаи.

Риск смертности среди невакцинированных

Глава Минздрава Виктор Ляшко оглашает новые данные о смертности от коронавируса среди невакцинированного населения. Этот показатель в 10 раз выше по сравнению с показателями смертности среди полностью вакцинированного населения.

Сезонность больше не является основным фактором начала вспышек заболевания Covid-19 в мире.

А ситуация с распространением Covid-19 во всех уголках мира зависит от наличия или отсутствия вакцинации.

Мировой опыт

Миру уже известен пример Швейцарии, где коронавирус приводит к смерти невакцинированных почти в 22 раза чаще, чем тех, кто прошел полный курс вакцинации.

В США этот показатель варьируется – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины, которую выбрал человек.

Во Франции этот показатель постоянный – невакцинированные в 8 раз чаще умирают от последствий коронавирусной болезни с увеличением риска летальности среди лиц старшего возраста.

Украина ныне

В Украине показатели за четвертый квартал 2021 года говорят сами за себя: почти 95% умерших от коронавируса лиц не были вакцинированы.

А если вы уже переболели коронавирусом и чувствуете, что организм ослаблен, советуем почитать, как происходит реабилитация после Covid-19: кому нужна, куда обращаться и на что обратить внимание.