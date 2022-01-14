Здоров'я та краса

Коронавірус в Україні: статистика та ризик смертності серед невакцинованих

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 14 Січня 2022, 09:46
Коронавірус
Фото: Pexels

Більше новин
Не вистачає записів у трудовій: пояснюємо, як підтвердити свій стаж
Записи у трудовій відсутні чи їх обмаль? Пояснюємо, як підтвердити стаж для пенсії
Снігові рейди у Києві
Не чистять сніг, поки не отримають штраф: як проходять снігові рейди у Києві
Зустріч ОБСЄ та Росії
Провальна спроба приборкати РФ: деталі зустрічі ОБСЄ та Росії
Вікна-новини випуск від 13.01.2022 о 22:00
Вікна-новини. Випуск від 13.01.2022 (22:00)
Дивитись більше

Матеріали по темі

Коронавірус 13 січня: статистика захворювань COVID-19 в Україні
Коронавірус: статистика по Україні та який прогноз щодо Омікрону дали науковці
Штам Омікрон
Омікроном захворіють усі? Як світ захопила нова потужна хвиля COVID-19
омикрон
Нова хвиля Covid-19 в Україні через Омікрон
Чернігівець Микита Шолом винайшов інноваційну маску на обличчя
Виділятися навіть у пандемію? Легко! Чернігівець створив унікальну маску-аксесуар

Відео
0:03:25
Снігові рейди у Києві

Не чистять сніг, поки не отримають штраф: як проходять снігові рейди у Києві
0:02:09
Зустріч ОБСЄ та Росії
Провальна спроба приборкати РФ: деталі зустрічі ОБСЄ та Росії
0:15:00
Вікна-новини випуск від 13.01.2022 о 22:00
Вікна-новини. Випуск від 13.01.2022 (22:00)
0:04:10
Скандал у гуртожитку
Їх вигнали на вулицю в -5 °C морозу: скандал у гуртожитку НАН
0:02:58
Морози в Україні
Як люди рятуються від морозу на Закарпатті | Прогноз погоди в Україні
0:02:34
сусід плюшкин
У Запоріжжі зайнялася кімната з мотлохом: як жінку шукали в горах непотребу
0:02:18
Переговори США та РФ
Загроза глобальної війни: підсумки переговорів США та РФ
0:04:00
как выбрать макароны
Макарони насправді корисні? Як правильно вибирати та готувати улюблений продукт
0:00:48
ціна на продукти
Кабмін розширив регулювання цін на продукти: що додали у перелік
0:20:00
Вікна-новини випуск від 13.01.2022 о 17:30
Вікна-новини. Випуск від 13.01.2022 (17:30)
Більше відео
Містична та привітна: KAZKA поділилася враженнями та фото з відпочинку в Грузії
Читати далі
Містична та привітна: KAZKA поділилася враженнями та фото з відпочинку в Грузії

Помилка