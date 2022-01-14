Коронавірус в Україні: статистика та ризик смертності серед невакцинованих

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 10 476 хворих на Covid-19, серед яких 663 — діти.

Від наслідків недуги померли 140 українців. 7 285 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок п’ятниці, 14 січня.

Загалом від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіли 3 737 510 осіб, з них 3 545 111 одужали, ще 98 068 — летальні випадки.

Ризик смертності серед невакцинованих

Очільник МОЗ Віктор Ляшко оголошує нові дані щодо смертності від коронавірусу серед невакцинованого населення. Цей показник у 10 разів вищий у порівнянні з показниками смертності серед повністю вакцинованого населення.

Сезонність більше не є основним фактором початку спалахів захворювання на Covid-19 у світі.

А ситуація з поширенням Covid-19 абсолютно у всіх куточках світу залежить від наявності чи відсутності вакцинації.

Світовий досвід

Світові вже відомий приклад Швейцарії, де коронавірус призводить до смерті невакцинованих у майже 22 рази частіше, ніж тих, хто пройшов повний курс вакцинації.

У США цей показник варіюється – від 5 до 7 разів, в залежності від вакцини, яку обрала людина.

У Франції цей показник сталий – невакциновані у 8 разів частіше помирають від наслідків коронавірусної хвороби, зі збільшенням ризику летальності в осіб старшого віку.

Україна нині

В Україні цифри за четвертий квартал 2021 року вражають: майже 95% померлих від коронавірусу осіб не були вакциновані.

А якщо ви вже перехворіли на коронавірус і відчуваєте, що організм ослаблений, радимо почитати, як відбувається реабілітація після Covid-19: кому потрібна, куди звертатися та на що звернути увагу.